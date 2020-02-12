Захарова отреагировала на выпад Польши о роли СССР во Второй мировой

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления польского посла в Германии Анджея Пшилебского о роли Советского Союза в победе над фашизмом.

На прошлой неделе немецкая газета Märkische Oderzeitung опубликовала статью под заголовком "Война началась не в 1941-м", в которой посол Польши в Германии Анджей Пшилебский заявил, что Советский Союз напал в 1939 году на Польшу, поэтому страна не смогла сопротивляться нацистской Германии. Он также призывал Россию признать, что Вторая мировая война началась не в 1941 году.

Выступая в эфире российского Первого канала, Захарова осудила высказывание польского дипломата.

"Заявления относительного того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, это показатель того, что официальная Варшава заигралась... Примерно две-три недели назад мы получили информацию, что польские провластные структуры, государственные органы провели соответствующее совещание на предмет того, как действовать, чтобы нейтрализовать те материалы и исторические факты, которые будет презентовать Москва, не допустить распространения правды о тех событиях", - подчеркнула Захарова.

Ранее посольство России в Германии напомнило польской стороне и тем, кого заставляют не замечать роль СССР в борьбе с нацизмом:

"Именно СССР внес решающий вклад в избавление Европы и всего мира от нацизма, заплатив за это неимоверно страшную цену - 27 миллионов жизней", - отметили в дипмиссии.

Недавно президент России Владимир Путин сообщил, что РФ создаст архивный центр, где будут собраны документы, фото- и видеоматериалы о Второй мировой войне — объективная информация, которая не даст возможность никому переписывать историю.

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