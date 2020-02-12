Оружие Победы: выпущенный 78 лет назад ППШ надежен, как и прежде - видео

"Разрушители оружия" испытали пистолет-пулемет, который стоял на вооружении Красной армии во время Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Специалист концерна "Калашников" провел "стресс-тест" для ППШ образца 1941 года, который сошел с конвейера через год после запуска модели в серийное производство.

Для испытаний был подготовлен боезапас около тысячи патронов. Стрельба велась непрерывно, магазин за магазином.

Никаких отклонений, кроме эпизодической смены темпа стрельбы, отмечено не было. Проблемы возникли лишь с последним барабанным магазином, который, как оказалось, был с дефектом.

После того, как ППШ-41 дали остыть, он отстрелял без каких-либо проблем еще один магазин на 71 патрон.

Специалист концерна отметил, что у пистолета-пулемета по сравнению с современным оружием плохая эргономика и слабый патрон.

В то же время, неоспоримое преимущество ППШ-41 — слабая отдача.

"Здесь нечему ломаться, нечему гореть, все деревянные детали находятся позади магазина и патронника", — сказано в комментарии к ролику.

Вывод однозначен: пистолет-пулемет для своего времени был простым и надежным оружием.

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