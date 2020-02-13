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Мужчина с ножом, архивное фото.

Циничное убийство в Брянской области - гражданина Молдовы посадят надолго

© Fotolia / Viacheslav Lakobchuk
В России
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200213/29183601/tsinichnoe-ubiystvo-v-bryanskoy-oblasti-rf-grazhdanina-moldovy-posadili-nadolgo.html

Некоторые наши сограждане за рубежом неудержимы в гневе - в Брянской области России выходец из нашей страны пытался замести следы преступления, однако оперативникам удалось его разоблачить.

КИШИНЕВ, 13 фев - Sputnik. На девять с половиной лет отправится за решетку гражданин Молдовы, совершивший дерзкое убийство в Почепском районе Брянской области Российской Федерации. Соответствующее решение вынес Почепский районный суд, пишут региональные СМИ Брянской области.

Топор
© CC0 / Pixabay / markusspiske
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Жестокое убийство произошло в минувшем году. По данным следствия, 36-летний уроженец Молдовы сначала жестоко избил своего знакомого - гражданина России. Затем он нанес ему смертельный удар ножом в сердце. Поняв, что за содеянное ему грозит уголовное наказание, преступник решил инсценировать самоубийство жертвы - он повесил тело на шнурке на дереве в лесопарковой зоне.

Однако следователям удалось раскрыть это жестокое преступление. Как рассказали 12 февраля в Почепском районном суде, злоумышленника приговорили к 9 годам 5 месяцам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Теги:
приговор, суд, убийство, Брянск


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