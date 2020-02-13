Путин о работе над изменениями в Конституции и о выходном в день голосования

Глава государства встретился с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон страны.

КИШИНЕВ, 13 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин прежде всего отметил вовлеченность граждан России в проходящий сейчас процесс.

"Понимаю, что начав ее (работу над поправками в конституцию - ред.), вы почувствовали, насколько люди активно реагируют, да и количество поправок, их уже по-моему поступило, проектов поправок, свыше пятисот", - сказал российский лидер.

По его мнению, это серьезный вызов.

Путин, говоря о работе над поправками в Конституцию, заявил, что важно не лишить ее того, что есть, и ответить на вызовы сегодняшнего времени.

"Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую. Но при этом, конечно... не выхолостить то, что было создано большим, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы времени, сегодняшнего дня", - сказал он.

Президент подчеркнул, что сейчас российские власти имеют возможность закрепить в Конституции социальные гарантии, и это нужно сделать.

"Некоторые вещи в 1993 году невозможно было закрепить в законе - не только в Конституции, в Основном законе, а вообще ни в одном законе, потому что этого не было просто - не было такого распространения интернета, еще много всего не было... Мы не могли тогда и социальные гарантии, прошу прощения за тавтологию, гарантировать", - сказал Путин.

Путин также одобрил идею, чтобы ЦИК вынес изменения на общероссийское голосование, а день народного волеизявления стал выходным.

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