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Президент РФ В. Путин.

Кремль о страхах из-за "фактора 2024": Путин в начале мандата, планов громадье

© Sputnik / Сергей Гунеев
В России
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200221/29280176/Kreml-o-strakhakh-iz-za-faktora-2024-Putin-v-nachale-mandata-planov-gromade.html

Доклад о рисках и страхах россиян из-за возможного ухода Владимира Путина с поста президента через четыре года опубликовал в пятницу Центр политической конъюнктуры.

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. На просьбу прокомментировать исследование, проведенное руководимыми Алексеем Чеснаковым социологами, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков задал коллегам-политологам риторический вопрос, куда они все время "уходят" Путина, который находится в начале своего президентского срока?

"Он никуда не уходит, он является президентом Российской Федерации, еще раз повторяю, в начале электорального срока", — сказал пресс-секретарь.

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В докладе Центра политической конъюнктуры содержится вывод, что "риски/страхи, связанные с вероятным уходом Путина с поста президента, актуализированы и отчетливо выражены в сознании россиян". 

Участники фокус-групп разделяют мнение, что перемены, к которым приведет это событие, могут носить негативный и всеобъемлющий характер, затронув жизнь каждого гражданина. 

При этом страхи усиливаются предположением, что действующий глава государства может не только покинуть свой пост, но и вообще уйти из политики.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что у главы государства "планов громадье".

"Работы много, проблем много, есть достижений много, а его все время куда-то уходят, а потом это неистово обсуждают", — продолжил Песков.

Относительно беспокойства россиян о том, что случится в 2024 году, он сказал: "Оставляю без комментариев эвентуальные страхи".

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