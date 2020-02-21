Кремль о страхах из-за "фактора 2024": Путин в начале мандата, планов громадье

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. На просьбу прокомментировать исследование, проведенное руководимыми Алексеем Чеснаковым социологами, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков задал коллегам-политологам риторический вопрос, куда они все время "уходят" Путина, который находится в начале своего президентского срока?
"Он никуда не уходит, он является президентом Российской Федерации, еще раз повторяю, в начале электорального срока", — сказал пресс-секретарь.
Участники фокус-групп разделяют мнение, что перемены, к которым приведет это событие, могут носить негативный и всеобъемлющий характер, затронув жизнь каждого гражданина.
При этом страхи усиливаются предположением, что действующий глава государства может не только покинуть свой пост, но и вообще уйти из политики.
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что у главы государства "планов громадье".
"Работы много, проблем много, есть достижений много, а его все время куда-то уходят, а потом это неистово обсуждают", — продолжил Песков.
Относительно беспокойства россиян о том, что случится в 2024 году, он сказал: "Оставляю без комментариев эвентуальные страхи".
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