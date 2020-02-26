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Конституция Российской Федерации.

Голосование по поправкам в Конституцию России: среда, 22 апреля, выходной

© Sputnik / Павел Лисицын
В России
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200226/29336030/golosovanie-po-popravkam-v-konstitutsiyu-russia-pyatnitsa-22-aprelya-vykhodnoy.html

Президент Путин поддержал эту дату, предложенную сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок Андреем Клишасом.

КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. К 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, так что 22 апреля — оптимальная дата, сказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин согласился с тем, чтобы провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции 22 апреля.

"Да, президент поддержал предложение о голосовании 22 апреля", - сказал РИА Новости в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На сегодняшней встрече глава государства еще раз подчеркнул важность всенародного голосования. Он напомнил, что действующее законодательство позволяет принять поправки после одобрения Госдумой, Советом Федерации и двумя третями региональных законодательных собраний.

Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности. 4 февраля 2020.
© Sputnik / Евгений Биятов
Путин о сроках рассмотрения поправок к Конституции и "окончательной точке"

Клишас также сообщил, что дата общенародного голосования по поправке в Конституцию будет рассмотрена парламентом в тексте закона о поправке.

"Будет вписана дата в закон о поправке", - сказал он.

День общероссийского голосования по изменению Конституции РФ, 22 апреля, будет оплачиваемым выходным, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Это будет оплачиваемый выходной день. Это никакой не отгул, не специальная там история, не за свой счет человек возьмет", - сказал Крашенинников журналистам.

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