Голосование по поправкам в Конституцию России: среда, 22 апреля, выходной

Президент Путин поддержал эту дату, предложенную сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок Андреем Клишасом.

КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. К 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, так что 22 апреля — оптимальная дата, сказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сенатор Клишас предложил России голосовать за поправки к конституции 22 апреля. Путин не ответил, но записал и дважды подчеркнул. pic.twitter.com/HAt1qkUsZ3 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 26, 2020

В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин согласился с тем, чтобы провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции 22 апреля.

"Да, президент поддержал предложение о голосовании 22 апреля", - сказал РИА Новости в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На сегодняшней встрече глава государства еще раз подчеркнул важность всенародного голосования. Он напомнил, что действующее законодательство позволяет принять поправки после одобрения Госдумой, Советом Федерации и двумя третями региональных законодательных собраний.

Клишас также сообщил, что дата общенародного голосования по поправке в Конституцию будет рассмотрена парламентом в тексте закона о поправке.

"Будет вписана дата в закон о поправке", - сказал он.

День общероссийского голосования по изменению Конституции РФ, 22 апреля, будет оплачиваемым выходным, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Это будет оплачиваемый выходной день. Это никакой не отгул, не специальная там история, не за свой счет человек возьмет", - сказал Крашенинников журналистам.

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