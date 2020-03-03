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Конституция РФ, иллюстративное изображение

Стало известно, когда в России может вступить в силу новая конституция

Пресс-служба Президента РФ
В России
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200303/29395720/kogda-v-rossii-mozhet-vstupit-v-silu-novaya-konstituciya.html

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию примут только в том случае, если результаты голосования будут положительными.

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Новая Конституция России может вступить в силу после подведения итогов голосования, заявил лидер российских либерал-демократов Владимир Жириновский. Он назвал и предполагаемую дату - 27 апреля. 

Конституция Российской Федерации.
© Sputnik / Павел Лисицын
Голосование по поправкам в Конституцию России: среда, 22 апреля, выходной

Предложение внести поправки в конституцию поступило от президента России Владимира Путина 15 января. В тот же день он создал рабочую группу по подготовке этих поправок, а уже 20 января внес в Госдуму готовый законопроект с изменениями.

"Двадцать второго апреля общенародное голосование. И через 2-3 дня подведения итогов, 25 апреля, понятно, какая дата, президент подпишет указ о вступлении в силу закона о поправках в конституцию.

С понедельника, 27 апреля, мы живем по конституции уже улучшенной", - рассказал он журналистам в Москве, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию примут только в том случае, если результаты голосования будут положительными.

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