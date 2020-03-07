Гражданин Молдовы мог отравить сотни людей на родине - подробности

Гражданин Молдовы пытался провести через брянскую таможню десятки килограммов красной икры, которая хранилась в ненадлежажих условиях в автобусе.

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. Попытку вывоза из России крупной партии морепродуктов пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На таможенном пункте пропуска "Троебортное" они осматривали рейсовый автобус "Москва-Кишинев" и обнаружили в оборудованных тайниках более 25 кг лососевой икры, около 100 кг мяса краба. © RIA Novosti. Опять ты мне эту икру поставила: какова польза от красного деликатеса

"По предварительной оценке, стоимость изъятых морепродуктов составила более 400 тысяч рублей (108 тысяч молдавских леев - ред.)", - говорится в сообщении.

Отравление икрой, как и любым другими морепродуктами, очень опасно. Это - сильнейшая интоксикация. Из-за того, что ей отравиться очень легко, икру хорошо засаливают и добавляют консерванты, поскольку это термически не обработанный продукт. Микроорганизмы начинают развиваться там очень быстро.

Еще буквально 100 лет назад этот деликатес считался совершенно непригодным к употреблению. Народы Сахалина, Камчатки и Курил выбрасывали его вместе с требухой из-за того, что он быстро портилась.

По словам ученых, красная икра укрепляет память и продлевает жизнь. У людей, которые употребляли продукт хотя бы раз в неделю, отмечали высокие умственные способности. По статистике, живут любители красной икры примерно на 8-10 лет дольше остальных.

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