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Coronavirus

В Москве проверили гражданина Молдовы и ахнули - подозрение на коронавирус

Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
В России
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200307/29449894/v-moskve-proverili-grazhdanina-moldovy-i-akhnuli-podozrenie-na-koronavirus.html

Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом назвал семь авиарейсов, связанных с зараженными гражданами, под подозрение попал один из пассажиров рейса Кишинев-Москва.

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. Пассажир авиационного рейса Кишинев — Москва попал под подозрение врачей с симптомами, характерными для коронавируса. Этот рейс оказался не единственным в российской столице, где обнаружили людей с характерными для коронавируса симптомами. 

В перечень вошли рейсы Милан - Москва, Мюнхен - Москва, Верона-Москва. Лиц, летевших данными рейсами, попросили немедленно обратиться в скорую помощь, не выходить на улицу и не посещать медицинские учреждения. К ним незамедлительно приедут медработники для взятия анализов и осмотра, заверили в штабе.
Лаборатория, архивное фото.
© Sputnik / Сергей Пятаков
Врачи - во всеоружии: в Молдове предупреждают распространение коронавируса

Ранее 6 марта оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России объявил о выявлении в стране шести случаев инфицирования. Пять из них зафиксированы в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все заразившиеся являются российскими гражданами.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввел в столице режим повышенной готовности для городских служб. Отныне граждане, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в Россию. Прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, США, Великобритании и Норвегии необходима самоизоляция на дому на срок до 14 дней.

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Теги:
Москва, подозрение, коронавирус


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