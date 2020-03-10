Снятие ограничений на президентские сроки: инициатива Терешковой и реакции

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. Депутат от партии "Единая Россия" Валентина Терешкова предложила снять ограничение на президентские сроки после принятия поправок в Конституцию.

"Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства", — сказала она на пленарном заседании Госдумы.

Терешкова обратилась к депутатам с просьбой поддержать ее инициативу "по сути и по смыслу" и "помочь юридически сформулировать необходимую поправку".

Идея о снятии ограничения по числу президентских сроков после принятия поправки в Конституцию РФ требует консультации с президентом России Владимиром Путиным и лидерами думских фракций, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.



"Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна, требует, во-первых, консультаций с действующим президентом, потому что о нем речь идет... Также правильно будет провести консультации с руководителями политических фракций, но и, конечно, подготовить саму поправку", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы

Лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что предложение Валентины Терешковой будет поддержано единороссами, когда оно будет оформлено.

"Такая поправка, если она сейчас будет соответственно оформлена - а я думаю, что она будет оформлена - фракция "Единая Россия", несомненно, будет ее поддерживать", - заявил Неверов журналистам на просьбу прокомментировать предложение Терешковой.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проинформировал президента Владимира Путина об инициативах депутатов по поправкам в конституцию, глава государства приедет в палату после 15.00 мск (14.00 по кишиневскому времени.

Народные избранники также внесли в Думу поправки о досрочных выборах.

"Проинформировал президента Путина о состоявшемся обсуждении в Государственной думе. Президент Путин принял решение прибыть в Госдуму и выступить перед депутатами после 3 часов дня", - сказал Володин РИА Новости.

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