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Президент Путин на трибуне Госдумы, 10 марта.

Путин о снятии лимита на число президентских сроков: важна сменяемость власти

© Sputnik / Владимир Федоренко
В России
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4910
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200310/29478751/putin-o-snyatii-limita-na-chislo-prezidentskikh-srokov-vazhna-smenyaemost-vlasti.html

Ранее во вторник депутат от "Единой России" Валентина Терешкова высказалась за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок в Конституцию.

КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. Нецелесообразным назвал Владимир Путин, выступая в Госдуме, предложение убрать из Конституции ограничение на число президентских сроков.

Выступление Терешковой.
© Sputnik / Владимир Федоренко
Снятие ограничений на президентские сроки: инициатива Терешковой и реакции

Ранее во вторник эту инициативу выдвинула депутат от "Единой России" Валентина Терешкова.

"В то время, когда у страны еще много проблем, но когда политическая, экономическая, социальная сферы обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудноуязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны", — сказал президент.

Он подчеркнул, что "в долгосрочной перспективе" у общества должны быть гарантии регулярной смены власти.

"О будущих поколениях нам нужно с вами подумать", — добавил глава государства.

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