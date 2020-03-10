Путин о снятии лимита на число президентских сроков: важна сменяемость власти

Ранее во вторник депутат от "Единой России" Валентина Терешкова высказалась за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок в Конституцию.

КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. Нецелесообразным назвал Владимир Путин, выступая в Госдуме, предложение убрать из Конституции ограничение на число президентских сроков.

Ранее во вторник эту инициативу выдвинула депутат от "Единой России" Валентина Терешкова.

"В то время, когда у страны еще много проблем, но когда политическая, экономическая, социальная сферы обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудноуязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны", — сказал президент.

Он подчеркнул, что "в долгосрочной перспективе" у общества должны быть гарантии регулярной смены власти.

"О будущих поколениях нам нужно с вами подумать", — добавил глава государства.

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