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Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.

В России исключили внесение в Договор СНВ-3 новых вооружений

© Photo : Department of Defense
В России
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200310/29479000/gosdep-kosachev-dogovor-snv-kritika.html

Ранее Госдеп США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора СНВ-3 с Россией.

КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. Глава Комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что внесение находящихся в разработке российских вооружений в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не подлежит обсуждению.

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© Ruptly / WH.GOV / US department of defense / Kremlin.ru
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Ранее Госдеп США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора СНВ-3 с Россией.

"В заявлении Госдепа, насколько я могу судить, перечисляются все возможные виды нового российского оружия, в том числе находящиеся в стадии разработки и не принятые на вооружение. А такого рода ограничения, распространяемые на ведущиеся, но не завершенные НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – ред.), будь то российские или американские, в принципе исключены и не подлежат обсуждению ни сейчас, ни в будущем", – отметил Косачев, которого цитирует РИА Новости.

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Срок договора заканчивается в начале 2021 года. В американском Госдепартаменте выразили желание дополнить список вооружения, подпадающего под действие соглашения, новыми позициями.

Косачев подчеркнул, что продление ДСНВ-3 "возможно и желательно, и времени для этого вполне достаточно". При этом на модификацию соглашения времени уже не осталось, добавил он.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

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