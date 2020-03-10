Председатель Госдумы: "поправка Терешковой" принесет больше стабильности

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. Норма в Конституции РФ, касающаяся президентских сроков, привнесет больше стабильности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Конечно, возможность, которая предоставлена... президенту Российской Федерации после 2024 года, по окончании срока полномочий, избираться, надеюсь, что принесет однозначно больше стабильности", - сказал Володин журналистам.

Ранее во вторник депутат от "Единой России" Валентина Терешкова высказалась за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок в Конституцию.

Выступая с трибуны Госдумы, Путин подчеркнул, что это предложение "по сути означает снятие ограничений для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешает в будущем участвовать в выборах, в ходе открытых и конкурентных выборов, разумеется, только в случае, если граждане поддержат такую поправку, скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля".

"В принципе этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если КС даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам Основного закона", — сказал он.

Государственная дума на пленарном заседании во вторник поддержала поправку Валентины Терешковой об изъятии ограничения на число президентских сроков.

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