16:28 12 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.73
  • USD17.42
  • RUB0.24
  • RON4.09
  • UAH0.68
Поиск
Президент РФ В. Путин принял участие в голосовании на выборах президента РФ

В Кремле рассказали об участии Путина в президентских выборах в 2024 году

© Sputnik / Сергей Гунеев
В России
Получить короткую ссылку
103 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200312/29506620/popravki-putin-konstitutzia-vibory-2024.html

Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков рассказал, с чем связано "обнуление президентских сроков".

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов прокомментировал возможность выдвижения Владимиром Путиным своей кандидатуры на выборах главы России в 2024 году.

Пленарное заседание Госдумы РФ, 10 марта 2020 года.
© Sputnik / Владимир Федоренко
Председатель Госдумы: "поправка Терешковой" принесет больше стабильности

Песков озвучил несколько факторов. По  его словам, на выдвижение кандидатуры Путина будут влиять ситуация в мировой экономике, последствия от нового коронавируса и региональные конфликты.

"Ситуация в мире хорошо известна, она весьма и весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. <...> В такие нелегкие годы некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути", — сказал Песков, которого цитирует РИА Новости.

Он добавил, что ограничение количества сроков будет и дальше в Конституции России.

"Норма <...> не исчезает, и вот это изъятие для действующего президента носит разовый характер", - сказал Песков.

Стало известно, когда в России может вступить в силу новая конституция>>>

Госдума России приняла в среду законопроект о поправках к Конституции. За принятие изменений проголосовало 383 депутата, 43 воздержались. Накануне, во время обсуждения законопроекта, депутат госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова предложила: после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, "как и любому гражданину", снова избираться. Терешкова попросила помощи у депутатов в подготовке текста соответствующей поправки.

В свою очередь, глава России подчеркнул, что введение такой нормы возможно, "в случае, если граждане проголосуют и поддержат такую поправку, скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Безлюдная Испанская лестница в Риме.
Итальянские города опустели: действует строжайший карантин
Мировая экономика-2020 - фактор коронавируса
Банкир: коронавирус – это повод для организации финансового кризиса
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться