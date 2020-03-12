В Кремле рассказали об участии Путина в президентских выборах в 2024 году

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов прокомментировал возможность выдвижения Владимиром Путиным своей кандидатуры на выборах главы России в 2024 году.

Песков озвучил несколько факторов. По его словам, на выдвижение кандидатуры Путина будут влиять ситуация в мировой экономике, последствия от нового коронавируса и региональные конфликты.

"Ситуация в мире хорошо известна, она весьма и весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. <...> В такие нелегкие годы некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути", — сказал Песков, которого цитирует РИА Новости.

Он добавил, что ограничение количества сроков будет и дальше в Конституции России.

"Норма <...> не исчезает, и вот это изъятие для действующего президента носит разовый характер", - сказал Песков.

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Госдума России приняла в среду законопроект о поправках к Конституции. За принятие изменений проголосовало 383 депутата, 43 воздержались. Накануне, во время обсуждения законопроекта, депутат госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова предложила: после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, "как и любому гражданину", снова избираться. Терешкова попросила помощи у депутатов в подготовке текста соответствующей поправки.

В свою очередь, глава России подчеркнул, что введение такой нормы возможно, "в случае, если граждане проголосуют и поддержат такую поправку, скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля".

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