13:47 14 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.67
  • USD17.51
  • RUB0.23
  • RON4.08
  • UAH0.68
Поиск
Президент РФ Владимир Путин.

Путин дал зеленый свет: подписан закон о поправках в Конституцию

© Sputnik / Михаил Климентьев
В России
Получить короткую ссылку
40 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200314/29532777/putin-dal-zelenyy-svet-podpisan-zakon-o-popravkakh-v-Konstitutsiyu.html

Изменения Основного закона в частности формулируют новые требования, выдвигаемые к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, они также закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.

Пленарное заседание Госдумы РФ, 10 марта 2020 года.
© Sputnik / Владимир Федоренко
Депутаты Госдумы России приняли закон о поправке к Конституции

Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности.

Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Голосование по поправкам в Конституцию России: среда, 22 апреля, выходной
Стало известно, когда в России может вступить в силу новая конституция


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Манекен в защитной маске в витрине магазина в Тбилиси.
Самые яркие фото недели. 7 - 13 марта
Два Ту-160 совершили 15-часовой перелет над Атлантикой
Маршрут и время: стратегические ракетоносцы совершили длительный перелет
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться