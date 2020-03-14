Путин дал зеленый свет: подписан закон о поправках в Конституцию

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности.
Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
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