Путин дал зеленый свет: подписан закон о поправках в Конституцию

Изменения Основного закона в частности формулируют новые требования, выдвигаемые к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, они также закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.

Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности.

Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

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