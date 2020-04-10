Граждане Молдовы могут бесплатно получить помощь в России

Ограничительные меры в связи с фактором коронавируса изменили ситуацию в Российской Федерации, в которой остаются тысячи граждан Молдовы. Многие из наших соотечественников нуждаются в разного рода помощи, которую они могут получить сегодня.

Недавно в соцсетях появилось обращение председателя Федеральной Национально-Культурной Автономии (ФНКА) молдаван России Людмилы Корсун к соотечественникам, работающим в РФ. Корреспондент Sputnik Молдова обратился за разъяснениями к руководителю этой структуры.

© Photo : Федеральная Национально-Культурная Автономия Молдаван России Людмила Николаевна Корсун

— В соцсетях вы заявили о том, что ФНКА молдаван России готова предоставить бесплатно жилье и питание гражданам Республики Молдова, находящимся на территории Российской Федерации и ожидающим выезда на родину в случае, если они остались без жилья и средств к существованию. Расскажите подробнее, где, кому, когда можно получить такую помощь?

— ФНКА молдаван России одной из основных своих задач видит в оказании помощи и поддержки нашим соотечественникам в России, в первую очередь тем из них, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Сегодня в силу складывающейся обстановки вопросы помощи соотечественникам звучат как никогда актуально.

В настоящее время, когда коронавирусная пандемия, затронувшая десятки стран и миллионы людей, показала, что для этой угрозы не существует границ и национальностей, и что только общими усилиями можно остановить и победить эту болезнь, ФНКА Молдаван России при поддержке неравнодушных россиян старается всеми возможными способами оказать поддержку своим соотечественникам.

Благодаря помощи российских предпринимателей, доброжелательно относящихся к Молдове, мы получили возможность в сегодняшних непростых условиях предоставить особо нуждающимся гражданам РМ бесплатное жилье в хостеле и питание до момента их выезда на родину.

Каждый гражданин Молдовы, который обратился к нам, не остался без помощи и внимания. Мы также организовали выезд автобусами в Молдову уже более 300 человек.

— Много ли обращений сегодня в ФНКА молдаван России? Что вам удалось сделать за последние два года после видеомоста Кишинев – Москва, на котором шла речь о жизни и проблемах наших сограждан в Москве? Могли бы назвать некоторые возможности ФНКА молдаван России, услуги, которые вы оказываете?

— В состав ФНКА молдаван России входят четыре региональных и 14 местных национально-культурных автономий молдаван. У нас 2347 (две тысячи триста сорок семь) членов.

Каждый день по различным вопросам к нам обращаются соотечественники, в первую очередь, по вопросам легализации в Российской Федерации. Наш штат юристов бесплатно консультирует всех желающих. Мы оказываем помощь в стажировке и трудоустройстве молодых людей из РМ, которые окончили российские ВУЗы.

Заключили соглашение о сотрудничестве с тремя санаториями в Республике Крым для организации на льготных условиях отдыха и лечения наших соотечественников, в первую очередь детей. Реализуем международный проект "Воинское братство Мангупа": на горе Магуп в Крыму восстанавливаем часовню в месте, где в 1475 году проходил последний бой 300 молдавских воинов, более шести месяцев, защищавших княжество Феодоро под руководством великого молдавского воеводы Штефана III Великого.

Усилиями талантливых выходцев из Молдовы создали творческий коллектив "Trandafir de la Moldova" при ФНКА молдаван России.

В 2019 г. был открыт Деловой совет при ФНКА молдаван России. В состав совета входят бизнесмены и предприниматели – выходцы из Молдовы, которые активно развивают свою деятельность на территории России.

Проводим круглые столы, конференции по различным темам, касающимся наших соотечественников в России.

— Стали ли наши соотечественники более консолидированы или принцип "моя хата с краю", как говорил депутат парламента РМ Георгий Пара, сохранился?

— Считаю, что, особенно в настоящее время, наши соотечественники стали более консолидированы, так как столкнулись с общей бедой и поняли, что только объединение даст им возможность жить и развиваться вдали от Родины. Собственно, для этой цели и была создана ФНКА Молдаван России (твой дом за рубежом – casa ta de peste hotare) – чтобы молдаване имели возможность объединятся и были более дружны и неравнодушны к проблемам земляков.

Решению задачи укрепления внутридиаспорных связей, повышения сплоченности молдавской диаспоры в России должно содействовать создание Попечительского Совета при ФНКА.

В Попечительский Совет вошли наиболее уважаемые выходцы из Молдовы, проживающие в России – деятели науки и искусства, врачи, представители политических и деловых кругов, а также россияне, судьба которых в той или иной степени оказалась связана с Республикой Молдовой.

Совет возглавил Академик РАЕН, Вице-Президент Российско-Молдавского Делового Совета Юрий Иванович Нагерняк.

Идея объединить в Попечительском Совете людей, которые пользуются заслуженным авторитетом не только в среде выходцев из Молдовы, но и хорошо известны в России и Республике Молдова, будет способствовать принятию взвешенных решений и позволит поднять деятельность ФНКА на новый уровень. Так, уже на первом этапе своей работы Попечительский Совет выдвинул ряд предложений по развитию российско-молдавских связей, а также по упрощению миграционных процедур для граждан РМ, в том числе – инициативу о признании граждан Молдовы носителями русского языка. Сейчас эти предложения изучаются в органах законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и, как мы надеемся, будут приняты.

— На каком уровне сегодня ведется сотрудничество ФНКА молдаван России с властями РМ?

— Мы активно сотрудничаем с Посольством РМ в Российской Федерации, Консульским отделом, BRD. Вместе с тем, по ряду вопросов нам хотелось бы ощущать большую поддержку с молдавской стороны и иметь более тесное взаимодействие с органами власти Республики Молдова. Нам хотелось бы, чтобы позиция ФНКА, представляющей значительную долю населения РМ и ее электората, в большей мере учитывалась при принятии решений как в сфере двусторонних связей, так и по ряду внутренних вопросов.

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