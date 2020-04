Рар рассказал о миссии Путина, современном и будущем мировом порядке

В чем причины многовекового противостояния между Западом и Россией? Что происходит в глобальном соперничестве сил сегодня? Способна ли Россия изменить мир и какова роль президента Путина в современной истории? На эти и другие важные для многих вопросы автор ищет ответы и высказывается в своей книге. Корреспондент Sputnik Молдова поговорил с немецким писателем о тех темах, которые он затрагивает в этой работе в контексте современных драматических событий.

— Ваш интерес к России понятен. У вас русские корни. О России и ее президенте Путине вы написали уже восемь книг. Почему вы опять возвращаетесь к этой теме? Какие мысли вы хотели донести до читателей?

— Книга "2054: код Путина" отличается от моих прежних публикаций. Раньше я делал аналитику. Но это интересовало лишь читателей, знающих политологию. Новая книга – роман. В него вошли собственные мемуары, исторические наблюдения – где я сравниваю нынешнюю Россию с Россией эпохи Ивана Грозного. Задачи у Ивана IV и Путина ведь одинаковые. Первый выстроил новое российское государство после татаро-монгольского ига. А Путин воссоздал Россию после 80 лет коммунизма.

Меня очень интересуют отзывчивые читатели на подобный литературный "эксперимент". Кроме того, я в наглядной форме характеризую все конфликты, которые возникли между Западом и Россией в XXI веке. Их подоплеку многие, не искушенные в политике, не знают. А я их объясняю, причем в форме детектива. Я не даю в книге оценок большой политике. Но читателю, думаю, понравится, как я описываю внешнюю политику России за последние 20 лет.

Путин поборол исламский терроризм, который мог уничтожить страну. Он остановил – в Украине и Грузии – дальнейшее расширение НАТО на постсоветскую территорию. Он позиционировал Россию, как великую державу, в Азии (где влияния России до этого не было), он выстроил стратегическое партнерство с Китаем (после того, как Германия ему в таком партнерстве отказала).

Путин создал Евразийский Союз, который меньше пострадает в корона-кризисе, чем Европейский Союз. Он дальновидный политик.

Но это еще не все. В конце книги я попытался расшифровать загадку. Тут книга читается немного сложно, но тема ведь очень серьезная. Какую роль Россия, Китай, Европа, Америка будут играть впредь, в новом мировом порядке.

— Какие источники формируют сегодня у граждан европейских государств представление о России? Другими словами – кем создается образ России на Западе? Какой это образ и почему он именно такой?

— В основном образ России на Западе формируют главные СМИ, телевидение, газеты и журналы. Политики на Западе информируются, в первую очередь, из этих источников.

Проблема заключается в том, что у западных СМИ очень односторонний и идеализированный подход. Они видят Россию авторитарной страной, придерживающейся антилиберальных подходов. Россию поголовно обвиняют в преследовании инакомыслия, в агрессивной внешней политике, в попытках ослабить Западную демократию.