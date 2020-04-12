Рар рассказал о миссии Путина, современном и будущем мировом порядке

Известный немецкий политолог, писатель Александр Рар в эксклюзивном интервью Sputnik Молдова рассказал о своей книге "2054: код Путина", которая совсем недавно вышла на русском языке.

В чем причины многовекового противостояния между Западом и Россией? Что происходит в глобальном соперничестве сил сегодня? Способна ли Россия изменить мир и какова роль президента Путина в современной истории? На эти и другие важные для многих вопросы автор ищет ответы и высказывается в своей книге. Корреспондент Sputnik Молдова поговорил с немецким писателем о тех темах, которые он затрагивает в этой работе в контексте современных драматических событий.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Александр Рар

— Ваш интерес к России понятен. У вас русские корни. О России и ее президенте Путине вы написали уже восемь книг. Почему вы опять возвращаетесь к этой теме? Какие мысли вы хотели донести до читателей?

— Книга "2054: код Путина" отличается от моих прежних публикаций. Раньше я делал аналитику. Но это интересовало лишь читателей, знающих политологию. Новая книга – роман. В него вошли собственные мемуары, исторические наблюдения – где я сравниваю нынешнюю Россию с Россией эпохи Ивана Грозного. Задачи у Ивана IV и Путина ведь одинаковые. Первый выстроил новое российское государство после татаро-монгольского ига. А Путин воссоздал Россию после 80 лет коммунизма.

Меня очень интересуют отзывчивые читатели на подобный литературный "эксперимент". Кроме того, я в наглядной форме характеризую все конфликты, которые возникли между Западом и Россией в XXI веке. Их подоплеку многие, не искушенные в политике, не знают. А я их объясняю, причем в форме детектива. Я не даю в книге оценок большой политике. Но читателю, думаю, понравится, как я описываю внешнюю политику России за последние 20 лет.

Путин поборол исламский терроризм, который мог уничтожить страну. Он остановил – в Украине и Грузии – дальнейшее расширение НАТО на постсоветскую территорию. Он позиционировал Россию, как великую державу, в Азии (где влияния России до этого не было), он выстроил стратегическое партнерство с Китаем (после того, как Германия ему в таком партнерстве отказала).

Путин создал Евразийский Союз, который меньше пострадает в корона-кризисе, чем Европейский Союз. Он дальновидный политик.

Но это еще не все. В конце книги я попытался расшифровать загадку. Тут книга читается немного сложно, но тема ведь очень серьезная. Какую роль Россия, Китай, Европа, Америка будут играть впредь, в новом мировом порядке.

— Какие источники формируют сегодня у граждан европейских государств представление о России? Другими словами – кем создается образ России на Западе? Какой это образ и почему он именно такой?

— В основном образ России на Западе формируют главные СМИ, телевидение, газеты и журналы. Политики на Западе информируются, в первую очередь, из этих источников.

Проблема заключается в том, что у западных СМИ очень односторонний и идеализированный подход. Они видят Россию авторитарной страной, придерживающейся антилиберальных подходов. Россию поголовно обвиняют в преследовании инакомыслия, в агрессивной внешней политике, в попытках ослабить Западную демократию.

Пресса пишет в основном плохо о России. Что касается России, то западные СМИ выступают в роли обвинителя, судьи и палача в одном лице. Они, и я это подробно описываю в своем романе, стоят на "страже" либеральных ценностей. И у них монополия на общественное мнение, на общественную мораль.

Они считают своим долгом "оборонять" Евросоюз от "иноверных", к которым они причисляют Путина.

Уверен, что если бы западные СМИ писали бы более трезво о России, пытались бы понять другую сторону, вели себя менее надменно – Запад и Россия гораздо быстрее нашли бы общий язык и у нас состоялось бы примирение.

Меня часто в России спрашивают: а почему друзья России, знающие специалисты, не могут просветить Запад? Я отвечаю с грустью: "тот, кто сегодня пытается на Западе положительно трактовать Россию, немедленно обвиняется в измене либеральному консенсусу, становится изгоем. Взгляды, противоречившие западным, объявляются пропагандой и ложью". Поверьте, выиграть аргументировано на "западной площадке" в пользу России пока невозможно.

— Вы пишите, что религиозный раскол XI века привел и к цивилизационному расколу между католической Западной Европой и православным византийским миром, частью которого были русские княжества, а затем и Россия. Прослеживается хорошо известный принцип управления – разделяй и властвуй. Кому был выгоден, по-вашему, идеологический раскол в христианском мире?

— Вот ради ответа на Ваш вопрос я и писал пять с лишним лет эту книгу, вел многочисленные беседы с творческими людьми, политиками, проводил ночи в дискуссиях с монахами на Афоне.

Ответ очень прост: Запад и Восток разделились в 1054 году. Причина - борьба за власть. И я утверждаю с болью в сердце, что тысячу лет спустя – в 2054-м, когда заканчивается мой роман – раскол будет продолжаться.

Раскол в 1054 произошел на религиозной почве, когда католики откололись от православных. Но настоящая причина была политическая. В Восточной Европе тогда еще процветала Византийская империя, а на Западе строилась вторая Священная Римская Империя на идеях нового лидера Запада – Карла Великого. Россия как раз тогда приняла от греков христианство, успешно оборонялась от попыток Запада, завлечь ее к себе.

В 1453 году рухнула Византия. В 1547-м Россия приняла на себя роль Старой Византии, объявила об идее Третьего Рима, породив этим вечный конфликт с Западом.

С тех пор прошло почти 500 лет, и мы видим, что Европа по-прежнему не едина, ни по культуре, ни по цивилизации, ни по ценностям. Европа воссоздала себе новый порядок на основе НАТО и Евросоюза.

Россия в эти организации войти не может, но не позволяет вытолкнуть себя из общего европейского пространства. Россия, если можно так сказать, никогда не примет для себя идею Запада создать новую "империю" на земле, основывающуюся на "универсальных ценностях". Российская дипломатия настроена на то, чтобы не допустить такого в мире.

— Какие темы сегодня в Европе замалчиваются СМИ?

— К тому, что я уже сказал, могу добавить, что главные редактора ведущих западных СМИ видят себя в качестве отважных борцов за либеральный мировой порядок. Сегодня не меч в руках воина решает исход битвы, а перо в руках публициста, журналиста, пропагандиста. Естественно, западные СМИ поднимают не темы, которые выгодны этому курсу.

Я дам следующий пример. Китай является державой, первой поборовшей коронавирус. Китай сейчас пытается быстро запустить свою промышленность и сделать громадный рывок в мировой политике, может обогнать даже экономику США. Вместо того, чтобы радоваться и учиться опыту Китая, на Западе сплошь и рядом сомневаются в правдоподобности "китайского чуда".

Западная пресса сплошь и рядом обвинят китайцев в ложных показаниях. Опять односторонний подход и двойная мораль.

— Верят ли люди в создаваемые СМИ образы врагов, учитывая, что в большинстве своем СМИ принадлежат группам, определяющим внутреннюю и внешнюю политику государств?

— СМИ верят меньше, чем раньше. У людей появилась возможность черпать нужную информацию из альтернативных источников, из Интернета, самим путешествовать в другие страны, изучать там культуру через туризм. У прежних поколений в Европе таких возможностей не было, поэтому раньше власти СМИ никто серьезно не угрожал.

Социологические исследования в Германии показывают, что большое число населения не поддерживает жесткую, порой враждебную линию некоторых СМИ против России. Но с другой стороны, где людям получать нужную информацию? Не все знают, каким источникам можно доверять в Сети.

Элиты страны смотрят новостные передачи, по существу мало отличающиеся от того курса, который преследуют либеральные СМИ. Есть по этому поводу старый анекдот: "Брежнев приглашает Наполеона из прошлого на трибуну Мавзолея, посмотреть военный парад. Брежнев говорит французу: видишь эту военную мощь? Не надо было нападать на Россию. А Наполеон отвечает: если бы у меня к тому времени была газета "Правда", то никто бы не узнал о Ватерлоо". В нынешних условиях это звучит уже не как анекдот, когда Путин говорит: "если бы у нас был бы такой мощный инструмент как у американцев CNN, нас бы больше слушали и понимали".

— Охарактеризуйте образ Путина, создаваемый в западных СМИ, в частности, немецких.

— Для западных либеральных элит Путин - враг. Они стали о нем писать плохо задолго до украинских событий. Запад винит Путина в том, что он отклонился от прежнего курса Ельцина, который следовал в фарватере политики США и Евросоюза.

Сильную, самостоятельную Россию на Западе боятся, ей не доверяют и с ней борются веками.

В 1990-е годы, Запад увидел себя победителем в Холодной войне. Запад победил соперника СССР, как ему показалось, без единого выстрела. После распада СССР Запад начал считать постсоветское пространство своей вотчиной, хотя открыто этого никто из политиков не признавал. Считалось, что "западный мир" можно будет перенести на постсоветские республики. И еще считалось, что у народов и стран бывшего СССР другого выхода, как принять западную либеральную модель, просто нет.

И тут появился Путин, заговоривший о собственных российских интересах. Путин отвоевал обратно Чечню, усмирил олигархов, которые правили страной. Он отказался от западных кредитов, стал восстанавливать военную мощь России, создал Евразийский Союз. Кроме того, он стал исповедовать традиционные ценности в России, усилил вертикальную власть, вернул государство в экономику, стал активно противиться расширению НАТО, стал проводить собственную геополитику.

После того, как Путин напрочь отказался копировать в России ту постмодернистскую культуру, которую у себя внедрял Запад, элиты США и Евросоюза полностью ополчились на него.

В создании негативного образа Путина на Западе я во многом виню представителей центральновосточных стран. Поляки и прибалты иногда в бешенстве от Путина. Они играют на комплексе вины старого Запада, который "отдал" Восточную Европу Сталину в 1945 году, укрепляя все больше и больше образ врага.

— Какая, на ваш взгляд, особая миссия Путина не только в современной России, но и в мире?

— Путин - самый яркий политик XXI века. Второй такой политик вряд ли так скоро появится на мировой арене. Он войдет в историю, как основатель посткоммунистической России и как архитектор многополярного мира после конца западной монополии. Оценку будет давать ему история, исходя из того, какую он после себя оставит Россию.

Я думаю, что коронавирус, может, - самое большое испытание для Путина. Россия или вырвется в мировые лидеры вместе с Китаем, или потеряет все великие победы, которые были достигнуты за прошедшие 20 лет. В конце этого года у нас будет ясность.

Теперь позвольте мне отклонится от политологии и надеть шапку литератора. Когда я писал свою книгу, то изучал самые разные источники, в том числе и древние предсказания судьбы человечества. Знаю, что современный человек над подобными доводами стал ухмыляться. Но я писал книгу как историк.

— Презентация вашей книги на русском языке проходила в январе этого года в Москве – до появления фактора коронавируса в Европе. Многие известные люди согласны с мнением, которое недавно высказал в своей статье на сайте Русского экономического общества профессор Катасонов. Он, в частности, заявил: "раздутая во всем мире истерия по поводу коронавируса организована "хозяевами денег", которые с ее помощью преследуют свои далеко идущие интересы". А вы как думаете?

— Хотелось бы поспорить с профессором Катасоновым о тех "хозяевах" мировых финансов. Где они? Нет, я думаю, вначале весь мир, его элиты, но особенно простые люди, выйдут пострадавшими из этого ужасного кризиса. Разрушения будут не столь видимыми, как после Второй Мировой войны, но последствия окажутся для некоторых вполне сравнимы.

Во-первых, побороть пандемию можно только медицинской наукой, а та пока не в состояние остановить гибель людей. Западная экономика так быстро не оправится, восстановление продлится несколько лет. Исчезнет вирус, а хаос в мире только начнется. Каждый будет тянуть одеяло на себя. Есть надежда на то, что мир станет добрее, что появится чувство солидарности среди народов, но вряд ли при нынешних рассоренных элитах. Очень боюсь, что Африку и арабский мир все бросят на произвол судьбы, а там разрушения от нынешнего кризиса будут самыми чувствительными. В этих регионах быстро наступит радикализация.

Евросоюз тоже выйдет ослабленным из катастрофы. Но он хоть сможет найти у себя последние денежные резервы, чтобы не попасть в полную пропасть.

А самый большой удар придется на мировой средний класс, ту прослойку общества, на которой держится процветание государства. Средний класс повсюду обеднеет и может восстать. В конечном итоге мы будем радоваться, если выйдем из кризиса без новых войн, социальных потрясений, переворотов, разрушения целых государств. Повторю – явных победителей в схватке с вирусом не будет.

Я возлагаю надежды на саммит лидеров стран постоянных членов Совета Безопасности ООН в сентябре в Нью-Йорке. Это предложение Путина. На нем могут быть определены контуры будущего мирового порядка. Так, как это было на Ялтинской конференции за два месяца до окончания войны.

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