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Песков: Путин каждую проблему изучает со всех сторон

© Sputnik / Алексей Дружинин
Россия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200412/29856710/peskov-putin-kazhduyu-problemu-izuchaet-so-vsekh-storon.html

Российский лидер считает необходимым изнутри убедиться в том, что система во время кризиса функционирует правильно, сказал Дмитрий Песков.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин всегда старается изучить каждую проблемную ситуацию со всех сторон. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В конце марта Путин посетил больницу в Коммунарке, куда попадает большинство больных COVID-19. Он прошел по нескольким палатам, пообщался с медиками и одним из пациентов. Эта поездка заранее не готовилась, а за здоровьем российского лидера и сопровождавших его чиновников тщательно следят.

© Sputnik / Alexei Druzhinin
Президент РФ Владимир Путин в костюме биозащиты во время посещения больницы в Коммунарке
"Президент всегда считает необходимым изнутри убедиться в том, что система во время кризиса, во время чрезвычайной ситуации функционирует правильно", — сказал Песков в эфире программы "Москва, Кремль, Путин" на телеканале "Россия 1".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Пресс-секретарь российского лидера также обратил внимание на то, что Путин приезжал и в охваченную войной Чечню.

"Это же не безрассудство, это не какой-то авантюризм, это именно потребность руководителя своими глазами увидеть, что происходит на самом деле", — подчеркнул Песков.

Согласно последним данным, всего в России коронавирус нового типа выявлен у 15 тысяч 770 человек. Из них 130 пациентов умерли, а тысяча 291 побороли инфекцию. Кроме того, еще 146 тысяч человек находятся под наблюдением специалистов.

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