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Пик заболеваемости коронавирусом в России еще впереди

© Sputnik / Alexey Maishev
Россия
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (777)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200420/29952597/coronavirus-pic-vperedi.html

Власти России анализируют опыт других стран, взаимодействуют с зарубежными коллегами и понимают, что делать при любом развитии ситуации, отметил президент РФ Владимир Путин

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. России в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией коронавируса, но пик заболеваемости еще впереди, заявил в понедельник президент Владимир Путин.

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По последним данным, в России зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число зараженных в Московском регионе превысило 31 тысячу. С начала эпидемии в стране скончались 405 пациентов с COVID‑19, выздоровели почти 3,5 тысячи.

"Выводы подтверждают, что нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение, но это ни в коем случае не должно нас успокаивать. Как говорят специалисты, вы и ваши коллеги, пик заболеваемости еще впереди", - сказал Путин на совещании с экспертами по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

Он подчеркнул, что теперь нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений. 

Власти России анализируют опыт других стран, взаимодействуют с зарубежными коллегами и понимают, что делать при любом развитии ситуации. "Работаем при этом на опережение - отметил Путин.

 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (777)


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