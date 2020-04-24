Громкое задержание: молдавского "вора в законе" арестовали в Москве

По просьбе властей Молдовы в российской столице задержали опасного преступника, он руководил созданной группировкой более семи лет.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Сотрудники российской полиции и следователи задержали в Москве криминального "авторитета" молдавского происхождения по кличке "Турок".

Задержание было произведено российскими правоохранителями по просьбе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел (Молдова). © AFP 2020 / ANTHONY WALLACE Черное дело: как двое кишиневцев наладили бизнес на наркотиках

Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного в Молдову. "Турка" подозревают в серии актов шантажа, ограблений, краж и трафике наркотических вещество в особо крупных размерах.

Задержанный является уроженцем села Леушены Теленештского района Молдовы. Ему - 39 лет, мужчина много лет проживал в Москве.

Ранее он был осужден в России и отбывал тюремный срок за трафик наркотических веществ.

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