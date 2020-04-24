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Задержание

Громкое задержание: молдавского "вора в законе" арестовали в Москве

© Sputnik / Miroslav Rotari
Россия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200424/30007946/gromkoe-zaderzhanie-moldavskogo-vora-v-zakone-arestovali-v-moskve.html

По просьбе властей Молдовы в российской столице задержали опасного преступника, он руководил созданной группировкой более семи лет.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Сотрудники российской полиции и следователи задержали в Москве криминального "авторитета" молдавского происхождения по кличке "Турок". 

Задержание было произведено российскими правоохранителями по просьбе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел (Молдова). 
Пакет с наркотиком
© AFP 2020 / ANTHONY WALLACE
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Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного в Молдову. "Турка" подозревают в серии актов шантажа, ограблений, краж и трафике наркотических вещество в особо крупных размерах. 

Задержанный является уроженцем села Леушены Теленештского района Молдовы. Ему - 39 лет, мужчина много лет проживал в Москве. 

Ранее он был осужден в России и отбывал тюремный срок за трафик наркотических веществ.

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Теги:
Москва, задержание, Молдова, вор


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