Процедура получения гражданства России упрощается

Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане СНГ, в том числе и жители Молдовы, могут быстрее оформить документы на российское гражданство.

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Иностранцы, которые состоят в браке с россиянами и имеют общих детей, либо один из родителей которых — россиянин, могут обратиться с заявлением об упрощенном порядке получения гражданства РФ.

Накануне соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин.

Процедура получения гражданства упрощается и для тех иностранцев, которые постоянно проживают на территории РФ.

Ранее законодательство России обязывало соискателя российского гражданства обратиться в полномочный орган иностранного государства с одновременным заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства. Сейчас отказываться от первого гражданства необязательно при получении российского паспорта в упрощенном порядке.

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