Ушла из жизни главный редактор "Русского радио"

Соболезнования уже выразили звезды российской эстрады - Валерия, Лолита, Жасмин и другие представители шоу-бизнеса.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Скончалась известный медиаменеджер, главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова, об этом сообщил в соцсетях российский продюсер Иосиф Пригожин.

"За что Всевышний забирает от нас хороших людей? Юля Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела. Юля долгие годы преданно служила своему делу, проработав многие годы на Русском радио. Светлая память и искренние соболезнования родным и близким", - написал Пригожин в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 24 Апр 2020 в 4:59 PDT

Соболезнования выразили также звезды российской эстрады, среди них Валерия, Лолита, Жасмин, Анита Цой, Валерий Сюткин.

Официальная причина смерти медиаменеджера пока не названа. Сотрудник радиостанции, которой руководила Ларионова, Дмитрий Оленин сообщил, "что она долго боролась и старалась".

Пригожин сообщил российским СМИ, что Ларионова 7 лет боролась с онкологией.

Юлия Ларионова начала работать на радио в должности музыкального редактора. Пост главного редактора "Русского радио" она занимала с 2016 года. Ларионова лично слушала хиты артистов и решала, пустить ли песню в ротацию.

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