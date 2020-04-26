Путин может выступить с новым обращением

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин в ближайшие дни может выступить с новым обращением, связанным с ситуацией по коронавирусу в России. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценкой перспектив", — сказал Песков.

Российский лидер обращался к гражданам 25 марта и 2 апреля. Тогда президент РФ объявил нерабочие дни до 30 апреля и предложил ряд мер для снижения скорости распространения коронавируса, а также поддержки граждан, ключевой инфраструктуры и бизнеса.

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