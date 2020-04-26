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Президент РФ Владимир Путин

Путин может выступить с новым обращением

© Sputnik / Алексей Дружинин
Россия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200426/30023011/putin-mozhet-vystupit-s-novym-obrascheniem.html

На предстоящей неделе Владимир Путин планирует сделать новые заявления с оценкой перспектив развития событий.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин в ближайшие дни может выступить с новым обращением, связанным с ситуацией по коронавирусу в России. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценкой перспектив", — сказал Песков.

Российский лидер обращался к гражданам 25 марта и 2 апреля. Тогда президент РФ объявил нерабочие дни до 30 апреля и предложил ряд мер для снижения скорости распространения коронавируса, а также поддержки граждан, ключевой инфраструктуры и бизнеса.

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