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Пшеничное поле

Россия не будет экспортировать зерно до лета

© Sputnik / Игорь Агеенко
Россия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200426/30026231/russia-ne-budet-eksportirovat-zerno-do-leta.html

Ограничения на поставки зерна должны поспособствовать процессу стабилизации цен на зерновые культуры.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. В министерстве сельского хозяйства России заявили, что страна приостановила до 1 июля экспорт пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза.

Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян
© Sputnik /
Экономист объяснила причины запрета экспорта ряда продуктов из ЕАЭС
Как уточняет РИА Новости, в конце марта правительство приняло постановление о введение квоты на ряд зерновых культур. Объем — семь миллионов тонн.

В ведомстве обратили внимание на тот факт, что соответствующая мера должна позволить стабилизировать цены на зерновые. Кроме того, это решение поможет обеспечить внутренние потребности страны в зерне, а также в продуктах его переработки.

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