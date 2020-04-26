Россия не будет экспортировать зерно до лета

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. В министерстве сельского хозяйства России заявили, что страна приостановила до 1 июля экспорт пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза.

Как уточняет РИА Новости , в конце марта правительство приняло постановление о введение квоты на ряд зерновых культур. Объем — семь миллионов тонн.

В ведомстве обратили внимание на тот факт, что соответствующая мера должна позволить стабилизировать цены на зерновые. Кроме того, это решение поможет обеспечить внутренние потребности страны в зерне, а также в продуктах его переработки.

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