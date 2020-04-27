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В Москве введен режим самоизоляции для всех жителей

Роспотребнадзор озвучил сроки, когда в России могут отменить режим самоизоляции

© Sputnik / Илья Питалев
Россия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200427/30038840/rospotrebnadzor-ozvuchil-sroki-kogda-v-rossii-mogut-otmenit-rezhim-samoizolyacii.html

Жители России рошли два инкубационных периода коронавируса, однако говорить о возврате к нормальной жизни можно будет только по окончании третьего, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Режим самоизоляции постепенно могут начать снимать в России ближе к середине мая. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которую цитирует РИА Новости.  

По ее мнению, отменять ограничения сейчас преждевременно. Однако глава ведомства допустила, что процесс может начаться после 12 мая.

"Мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же", - подчеркнула Попова.

Ранее она заявляла о важности самоизоляции во время майских праздников. По ее словам, россияне прошли два инкубационных периода коронавируса, однако говорить о возврате к нормальной жизни можно будет только по окончании третьего. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что Россия может выйти на плато по коронавирусу к середине мая. Он высказал уверенность, что уже через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением заболевания.

По последним данным, в России зафиксировали более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше семи тысяч пациентов вылечились, умерли 794 человека.  



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