14:06 28 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.81
  • USD18.37
  • RUB0.25
  • RON4.09
  • UAH0.68
Поиск
Лаборатория. Архивное фото

Минздрав России разрешил клинические исследования лекарства от коронавируса

© Sputnik / Сергей Пятаков
Россия
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (912)
20720
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200428/30044244/minzdrav-russia-razreshil-klinicheskie-issledovaniya-lekarstva-ot-koronavirusa.html

В Минздраве РФ отметил, что тестируемый препарат - химическое вещество, которое используется в качестве противовирусного средства против различных типов РНК-вирусов.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Министерство здравоохранения России выдало российскому фармпроизводителю разрешение на проведение клинического исследования эффективности и безопасности противовирусного препарата для лечения коронавируса нового типа. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минздрава РФ.

Вакцинация. Архивное фото
© Sputnik / Игорь Зарембо
Врач-инфекционист рассказал, когда появится вакцина от нового коронавируса
"Минздрав России выдал российскому фармпроизводителю разрешение на проведение адаптивного многоцентрового рандомизированного открытого сравнительного клинического исследования эффективности и безопасности противовирусного препарата фавипиравир у пациентов, госпитализированных с COVID-19. Клиническое исследование пройдет в 17 лечебных учреждениях в ряде регионов России", - сказано в сообщении.

Как уточнили в российском Минздраве, фавипиравир - химическое вещество, которое используется в качестве противовирусного препарата против различных типов РНК-вирусов.

"Он был разработан как противогриппозный препарат с эффективностью против тяжелых инфекций, вызванных высокой вирусной нагрузкой, и ранее был одобрен в качестве противогриппозного препарата в Японии. По данным китайских ученых, препарат показал эффективность при лечении пациентов с COVID-19", - заключили в ведомстве.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила девять российских разработок вакцин против коронавируса нового типа в список перспективных.

Работа Сбербанка
© Sputnik / Игорь Зарембо
С чего должно начаться восстановление экономики России после коронавируса
Премьер правительства РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, заявлял, что российские ученые разработали и передали на испытания несколько препаратов от коронавируса.

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников сообщал, что доклинические исследования вакцины министерства здравоохранения России от коронавируса планируется завершить к 31 мая. Таким образом, в первый день лета специалисты смогут приступить к клиническим испытаниям.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. Согласно последним данным американского университета Джона Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 миллиона человек. Из них почти 895 тысяч уже выздоровели, более 211 тысяч - погибли.

 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (912)

По теме

Ученый рассказал, что нужно делать во время самоизоляции
COVID-19 сокращает продолжительность жизни — новое открытие ученых
Ученые нашли блокирующее размножение коронавируса лекарство


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Армянское кладбище в Кишиневе
Как выглядят кладбища на Радоницу: закрытые ворота и пустые аллеи
Песня Темная ночь в исполнении Дениса Майданова и участников фестиваля Дорога на Ялту
В эфир из карантина: музыканты из разных стран исполнили "Темную ночь" - видео
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться