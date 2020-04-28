Минздрав России разрешил клинические исследования лекарства от коронавируса

В Минздраве РФ отметил, что тестируемый препарат - химическое вещество, которое используется в качестве противовирусного средства против различных типов РНК-вирусов.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Министерство здравоохранения России выдало российскому фармпроизводителю разрешение на проведение клинического исследования эффективности и безопасности противовирусного препарата для лечения коронавируса нового типа. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минздрава РФ.

"Минздрав России выдал российскому фармпроизводителю разрешение на проведение адаптивного многоцентрового рандомизированного открытого сравнительного клинического исследования эффективности и безопасности противовирусного препарата фавипиравир у пациентов, госпитализированных с COVID-19. Клиническое исследование пройдет в 17 лечебных учреждениях в ряде регионов России", - сказано в сообщении.

Как уточнили в российском Минздраве, фавипиравир - химическое вещество, которое используется в качестве противовирусного препарата против различных типов РНК-вирусов.

"Он был разработан как противогриппозный препарат с эффективностью против тяжелых инфекций, вызванных высокой вирусной нагрузкой, и ранее был одобрен в качестве противогриппозного препарата в Японии. По данным китайских ученых, препарат показал эффективность при лечении пациентов с COVID-19", - заключили в ведомстве.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила девять российских разработок вакцин против коронавируса нового типа в список перспективных.

Премьер правительства РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, заявлял, что российские ученые разработали и передали на испытания

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников сообщал, что доклинические исследования вакцины министерства здравоохранения России от коронавируса планируется завершить к 31 мая. Таким образом, в первый день лета специалисты смогут приступить к клиническим испытаниям.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. Согласно последним данным американского университета Джона Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 миллиона человек. Из них почти 895 тысяч уже выздоровели, более 211 тысяч - погибли.

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