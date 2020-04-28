Путин: в России удалось стабилизировать распространение коронавируса

Президент России Владимир Путин провел масштабное совещание с главами регионов в связи выступить с распространением коронавируса на территории государства.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Профилактические меры позволили стабилизировать распространение коронавирусной инфекции в России, но но пик болезни не пройден, заявил президент России Владимир Путин во вторник, 28 апреля, в ходе масштабного совещания с главами регионов Российской Федерации.

"Нам удалось нарастить запас прочности системы здравоохранения. Минздрав должен вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и по каждому региону. Опыт борьбы с эпидемией показывает, что решения могут быть недостаточными уже завтра", - отметил российский лидер.

Президент подчеркнул, что с эпидемией коронавируса весь мир столкнулся впервые.

Путин отметил, что в период пандемии в России с нуля развернули производство целого ряда лекарств, выпуск аппаратов ИВЛ вырос с 60-70 до 800, а в мае будет 2 500, защитные костюмы распределяем буквально с колес.

По словам российского президента, в период непростой ситуации в девять раз увеличено производство тест-систем.

Путин добавил, что ситуация все еще остается очень сложной. В связи с этим карантинные меры продолжатся и в мае.

"Пик еще не пройден, мы перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что в период пандемии коронавируса нельзя бросать и других больных.

"Очевидно, что основные силы медицины мы направляем сейчас на борьбу с коронавирусом. Но к сожалению никто не властен отменить иные опасные болезни - сердечно-сосудистые, онкологические, другие острые и хронические заболевания. Мы не можем бросить таких больных, просто сказать "потерпите" или "подождите",- сказал Путин на совещании.

Президент РФ поручил правительству разработать пути поэтапного завершения ограничительных мер.

"Впереди сложный и трудный путь, на котором нужно предусмотреть все риски.Поручаю Правительству к 5 мая подготовить критерии последовательных шагов выхода из ограничений. С 12 мая — поэтапный выход из режима ограничений", - отметил Путин.

Он также поручил правительству начать подготовку на перспективу общенационального плана действий по нормализации доходов населения и роста экономики России.

"Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного, общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики", - сказал Путин.

В совещании, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минздрава Михаил Мурашко, а также лидеры субъектов федерации. Разговор касался разных аспектов в связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции. Участники заседания обсудили санитарно-эпидемиологическую обстановку в России.

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