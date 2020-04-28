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Президент России Владимир Путин

Путин поручил правительству РФ представить план разработки вакцины от COVID-19

© Sputnik / Алексей Дружинин
Россия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200428/30050752/putin-porucenie-covid-19-vaccina.html

Отмечается важность государственной регистрации этих вакцин с применением ускоренной процедуры и запуска их в промышленное производство.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Глава РФ Владимир Путин поручил правительству страны до 30 апреля представить подготовить план-график разработки вакцин для профилактики COVID-19. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение российский президент дал по итогам встречи с представителями медицинского сообщества. Ответственным назначен премьер-министр.

Отмечается важность государственной регистрации этих вакцин с применением ускоренной процедуры и запуска их в промышленное производство.

Путин также поручил до 15 мая принять меры по проведению медикаментозной профилактики в отношении медиков, контактирующих с больными коронавирусом.

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