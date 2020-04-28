Путин: в День Победы состоится парад авиационной техники

Российский лидер заявил, что все праздничные мероприятия, которые были запланированы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. В День Победы в небе России пройдет парад самолетов и вертолетов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Соблюдая требования безопасности, режим самоизоляции, мы отметим и наш священный праздник, День Победы. Несмотря ни на что все вместе, всей страной сделаем это. Этот день, его духовная сила навсегда в наших сердцах", - сказал он на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах России.

"Девятого мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют", - сказал Путин.

Он отметил, что "мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами, и конечно, поздравим наших ветеранов".

"Даже если не сможем их обнять, то найдем возможность сказать им самые теплые слова. Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы, расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о ее событиях от наших родителей, от бабушек и дедушек, споём "День Победы", "Катюшу", "Землянку", песни, которые любим и знаем наизусть", - цитирует Путина РИА Новости.

Кроме того, российский лидер заявил, что все праздничные мероприятия, которые были запланированы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся.

"Все, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится: проведем и главный парад на Красной площади, и марш "Бессмертного полка". Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна и прежде всего - вдвойне - для наших ветеранов", - сказал Путин.

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