Пресс-секретарь Мишустина сообщил о состоянии здоровья российского премьера

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Глава правительства России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально, об этом сообщил пресс-секретарь российского премьера Борис Беляков.
В четверг в ходе беседы в режиме видеоконференции с президентом Владимиром Путиным Мишустин сообщил, что взятый у него тест показал положительный результат на коронавирус.
Премьер-министр подчеркнул, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Путин пожелал ему скорейшего выздоровления.
"Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов. Продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное. Работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону", — цитирует Белякова РИА Новости.
Известно также, что после сообщения о болезни Мишустина президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому исполняющим обязанности премьера был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Позже стало известно, что COVID-19 также подтвержден у министра строительства Владимира Якушева и одного из его заместителей.
Правительство РФ работает в штатном режиме.
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