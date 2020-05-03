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Пресс-секретарь Мишустина сообщил о состоянии здоровья российского премьера

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Россия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200503/30109820/Press-sekretar-Mishustina-soobschil-o-sostoyanii-zdorovya-rossiyskogo-premera.html

Премьер-министр России Михаил Мишустин находится под наблюдением врачей. Правительство страны работает в штатном режиме.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Глава правительства России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально, об этом сообщил пресс-секретарь российского премьера Борис Беляков. 

Лаборатория.
© AP Photo / Andrew Harnik
Тест-система для выявления антител к COVID-19 зарегистрирована в России

 В четверг в ходе беседы в режиме видеоконференции с президентом Владимиром Путиным Мишустин сообщил, что взятый у него тест показал положительный результат на коронавирус.

Премьер-министр подчеркнул, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Путин пожелал ему скорейшего выздоровления.

"Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов. Продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное. Работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону", — цитирует Белякова РИА Новости

Известно также, что после сообщения о болезни Мишустина президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому исполняющим обязанности премьера был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Позже стало известно, что COVID-19 также подтвержден у министра строительства Владимира Якушева и одного из его заместителей. 

Правительство РФ работает в штатном режиме.

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