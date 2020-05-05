Риск для репутации: премия "Пулитцера" - за антироссийские материалы

В посольстве РФ и отметили, что три года назад издание New York Times уже получало награду за демонизацию России.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Посольство России в США осудило вручение Пулитцеровской премии за антироссийские материалы издания New York Times, сообщает радио Sputnik.

Оргкомитет Пулитцеровской премии вручил награду в категории "Международная журналистика" изданию New York Times за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия", якобы допущенных российским руководством.

В посольстве России отметили, что три года назад NYT уже получал награду за демонизацию России.

"Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью. Если и есть в этом, как утверждается, "большой риск", то только для репутации", – говорится в сообщении российского диппредставительства в Facebook.

Серию статей американского издания в посольстве назвали "сборником неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов".

Официальный представитель МИД Мария Захарова неоднократно называла ложной информацию New York Times.

В частности, 14 апреля она написала в Facebook, что "материл "Долгая война Путина против американской науки" — это шедевральная деза". В ноябре 2019 года она назвала утверждения NYT о том, что Россия препятствовала эвакуации заболевшего военного атташе США из Москвы, "подлогом в чистом виде", а статью о расследовании ударов по сирийским больницам и якобы оказываемом Россией давлении на его результаты — фейком и недобросовестной работой журналистов.

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