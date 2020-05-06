Шойгу рассказал, какие мероприятия пройдут в России 9 мая

Разработанная Минобороны РФ юбилейная программа "создаст особую атмосферу праздника, позволит почувствовать сопричастность к священному для нас событию", сказал Сергей Шойгу.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу рассказал, как в РФ на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекцией будет отмечаться День Победы.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой принято решение о переносе военного парада на более поздний срок. Девятого мая планируется проведение его авиационной части. Над Красной площадью в едином строю пролетит 75 самолетов и вертолетов. Также предусмотрен полет авиации в 47-ми городах страны и на российских военных базах за рубежом, - сказал министр обороны.

По его словам, разработанная ведомством юбилейная программа "создаст особую атмосферу праздника, позволит почувствовать сопричастность к священному для нас событию".

Шойгу также отметил, что в гарнизонах предусмотрены индивидуальные поздравления участников Великой Отечественной войны - им вручат подарочные наборы и сувениры.

"Девятого мая во всех военных округах и на Северном флоте состоится возложение венков и цветов к памятникам и мемориалам воинам, отдание воинских почестей погибшим героям. В память о них в 19 часов повсеместно будет объявлена минута молчания", - сказал Шойгу, которого цитирует РИА Новости.

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"Люди выйдут на балконы с фотографиями своих родных – участников Великой Отечественной войны и вместе споют песню "День Победы". По всей стране на улицах городов и поселков из специально оборудованных военных автомобилей будут звучать поздравления, а также песни фронтовых лет. Завершатся праздничные мероприятия салютом", - рассказал министр.

Как отметил Сергей Шойгу, каждому залпу будет присвоено имя героя войны, название воинского формирования или памятного события.

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