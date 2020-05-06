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В России количество безработных превысило 1,2 миллиона человек

© Sputnik / Евгения Новоженина
Россия
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17 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200506/30156288/v-rossii-kolichestvo-bezrabotnyh.html

По данным Минтруда России, размер пособия для потерявших работу после 1 марта составляет 12,1 тысячи рублей.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. На сегодняшний день в России зарегистрировано свыше 1,2 миллиона безработных, заявил глава Министерства труда и социальной защиты страны Антон Котяков во время онлайн-совещания правительства по вопросам реализации решений по борьбе с инфекцией.

В поиске работы.
© Sputnik / Руслан Кривобок
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По данным министра, за последние два месяца число безработных увеличилось на 735 тысяч человек.

"На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрированных безработных 1 миллион 243 тысячи человек, в том числе за последние два месяца мы зарегистрировали 735 тысяч наших граждан", - доложил Котяков президенту России Владимиру Путину.

Министр напомнил, что размер пособия для потерявших работу после 1 марта составляет 12,1 тысячи рублей.

Он уточнил, что такие пособия уже получают 208 тысяч человек, а выплаты составили 1,8 миллиарда рублей.

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