Мурашко: мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус нового штамма, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко во время онлайн-совещания правительства во главе с российским лидером Владимиром Путиным.
"Мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию", - сказал российский министр.
Он добавил, что такой вывод был сделан по итогам анализа течения болезни у заразившихся коронавирусом.
По данным Минздрава, в настоящее время в стационарах России находится 80 тысяч человек с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него.
Мурашко уточнил, что к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены свыше 1,1 тысячи человек, в том числе 4 детей.
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