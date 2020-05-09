"Бессмертный полк-онлайн" - в акции принимают участие люди со всего мира

Онлайн-шествие продлится не один день, а столько, сколько потребуется, чтобы все ветераны стали участниками виртуального полка, шагающего по Красной площади.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Более 700 тысяч человек наблюдают в эти минуты за акцией "Бессмертный полк - онлайн", который взял старт в 11 часов утра по времени Петропавловска-Камчатского.

Люди не жалеют "классов" и "лайков" - их поток буквально сопровождает шествие в социальных сетях вместе с волной комментариев, в которых все пишут слова благодарности своим дедам и прадедам, защитившим нашу страну.

Организаторы акции отметили, что в проекте уже подано более 2,7 млн. заявок, их прием продолжается и сегодня, 9 мая - до 15:00 по московскому времени.

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Работает горячая линия, специалисты которой круглосуточно консультируют по любым нюансам участия в "Бессмертном полку - онлайн". Ее номер 8 – 800 – 20- 1945 – 0.

Накануне 9 мая операторы приняли рекордное число звонков: более 23 тысяч, это в полтора раз больше, чем за весь предыдущий период реализации "Бессмертного полка онлайн"!

В проекте принимают участие люди со всего мира. Онлайн-шествие продлится не один день, а столько, сколько потребуется, чтобы все ветераны стали участниками виртуального полка, шагающего по Красной площади.

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