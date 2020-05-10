В МИД РФ отреагировали на попытки США исказить итоги Второй мировой

КИШИНЕВ, 10 мая - Sputnik. Москва настроена на "серьезный разговор" с Вашингтоном на тему того, что США искажают итоги Второй мировой войны и роль СССР в ней. Соответствующее заявление сделало министерство иностранных дел РФ в воскресенье.
В аккаунтах Белого дома в Instagram и Twitter до этого появился пост, в котором победителями нацизма названы только США и Великобритания, а Советский Союз никак не упомянут.
On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis!— The White House (@WhiteHouse) May 8, 2020
"America's spirit will always win. In the end, that's what happens." pic.twitter.com/umCOwRXWlB
"Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы", - говорится в сообщении МИД России.
В ведомстве отметили, что "в канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества". Также в МИД обратили внимание на крайне скупые высказывания на этот счет и официальных представителей США.
В документе акцентируются совместные усилия двух стран в борьбе с общим врагом.
"Исходим из того, что реальные факты истории нельзя игнорировать - вне зависимости от симпатий или антипатий, которые возникают как в отношении освободившего в те годы мир от коричневой чумы Советского Союза, так и применительно к нашей стране сегодня. Свидетельство тому - многочисленные обоснованные отклики на белодомовские твиты со стороны не только россиян, но и знающих историю американцев, а также людей со всех уголков мира", - добавили в МИД России.
Там же обратили внимание на то, что "основанные на исторических фактах комментарии методично удаляют. И делается это в "самой демократической стране", неустанно твердящей о своей "приверженности свободе слова".
"Тема священного подвига старшего поколения в войне не должна превратиться в еще одну проблему в двусторонних отношениях, и без того переживающих сложные времена. Россия и США, несмотря на разногласия, могут на основе доверия, взаимного уважения и учета интересов друг друга давать совместный отпор множащимся вызовам современности. Имеем в виду провести серьезный разговор на этот счет с американскими официальными лицами", - заключили в МИД России.
Ранее официальный представить МИД РФ Мария Захарова заявила, что мириться с произошедшим нельзя.
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