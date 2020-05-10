В МИД РФ отреагировали на попытки США исказить итоги Второй мировой

В МИД РФ отметили, что "в канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества".

КИШИНЕВ, 10 мая - Sputnik. Москва настроена на "серьезный разговор" с Вашингтоном на тему того, что США искажают итоги Второй мировой войны и роль СССР в ней. Соответствующее заявление сделало министерство иностранных дел РФ в воскресенье.

В аккаунтах Белого дома в Instagram и Twitter до этого появился пост, в котором победителями нацизма названы только США и Великобритания, а Советский Союз никак не упомянут.

On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis!



"America's spirit will always win. In the end, that's what happens." pic.twitter.com/umCOwRXWlB — The White House (@WhiteHouse) May 8, 2020

​"Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы", - говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве отметили, что "в канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества". Также в МИД обратили внимание на крайне скупые высказывания на этот счет и официальных представителей США.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление, что "подобное отношение явно диссонирует с принятым 25 апреля президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом заявлением по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе".

В документе акцентируются совместные усилия двух стран в борьбе с общим врагом.

"Исходим из того, что реальные факты истории нельзя игнорировать - вне зависимости от симпатий или антипатий, которые возникают как в отношении освободившего в те годы мир от коричневой чумы Советского Союза, так и применительно к нашей стране сегодня. Свидетельство тому - многочисленные обоснованные отклики на белодомовские твиты со стороны не только россиян, но и знающих историю американцев, а также людей со всех уголков мира", - добавили в МИД России.

Там же обратили внимание на то, что "основанные на исторических фактах комментарии методично удаляют. И делается это в "самой демократической стране", неустанно твердящей о своей "приверженности свободе слова".

"Тема священного подвига старшего поколения в войне не должна превратиться в еще одну проблему в двусторонних отношениях, и без того переживающих сложные времена. Россия и США, несмотря на разногласия, могут на основе доверия, взаимного уважения и учета интересов друг друга давать совместный отпор множащимся вызовам современности. Имеем в виду провести серьезный разговор на этот счет с американскими официальными лицами", - заключили в МИД России.

Ранее официальный представить МИД РФ Мария Захарова заявила, что мириться с произошедшим нельзя.

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