Что президент России сказал 11 мая в своем обращении по ситуации с COVID-19

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин в понедельник провел совещание, в ходе которого обратился к россиянам по поводу ситуации с коронавирусом нового типа.

Нерабочие дни заканчиваются, меры безопасности продолжаются

Российский лидер отметил, что сейчас страна вышла на одно из первых мест в мире по числу тестирований граждан на коронавирусную инфекцию COVID-19. Заявление он сделал во время очередного обращения к нации 11 мая.

"Мы на порядок нарастили масштабы тестирования. Начинали с 2,5 тысячи в начале марта, сейчас проводится около 170 тысяч тестов. Это один из самых высоких показателей в мире", – подчеркнул он.

Он добавил, что дело не в цифре.

"Важно, что теперь удается выявлять бессимптомных носителей коронавируса. Это позволяет предотвратить тяжелые последствия распространения COVID-19", - сказал президент.

Путин также отметил, что с 12 мая власти приступают к поэтапному снятию введенных ранее ограничений. С одной стороны, режим нерабочих дней заканчивается, но с другой - пока о полном выходе из "карантина" говорить преждевременно.

"Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия, и, конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила - это касается работы организаций, предприятий, магазинов, сфер услуг, транспорта", - уточнил Путин.

Он выразил надежду, что жители страны с пониманием отнесутся к принимаемым мерам в этой сфере. Вместе с тем президент отметил, что губернаторам необходимо везде, где это допустимо, "предоставить людям возможность не только выходить из дома, гулять с детьми, заниматься индивидуально спортом".

О поддержке бизнеса и социалки

По словам Путина, поэтапно будут предприняты шаги для восстановления экономической ситуации.

"Начиная с 12 мая, везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики. Это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых", - сказал Путин.

Особое внимание российский лидер поручил уделить поддержке семей с детьми. Он подчеркнул, что многие из-за эпидемии лишились доходов, поэтому должны получить поддержку от государства.

"Нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка — сразу за первые шесть месяцев 2020 года. Заявки можно будет подавать уже с 1 июня. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличен в два раза — до 6751 рублей. Такое пособие получат неработающие люди, в том числе студенты", - отметил президент.

Кроме того, всем семьям с детьми от трех до 16 лет разово выплатят по 10 тысяч рублей. Деньги начнут предоставлять уже с 1 июня.

Все семьи с детьми младше трех лет смогут получать по пять тысяч рублей в течение трех месяцев.

Путин заявил, что власти России поддерживали и будут поддерживать бизнес, но в первую очередь тех, кто заботится о сохранении рабочих мест.

"Мы поддерживали и будем поддерживать бизнес, но в первую очередь помогать тем, кто думает о своих коллективах. Повторю еще раз: смысл государственной поддержки в том, чтобы стимулировать бизнес сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников", - сказал он.

Путин подчеркнул, что все предприниматели, сохранившие 90% сотрудников, смогут получить кредит со ставкой 2%. Его максимальная сумма будет рассчитываться по формуле один МРОТ (12 130 рублей) на одного сотрудника. Получить заем можно будет с 1 июня.

Кредит разрешено использовать как на выплату зарплат, так и на рефинансирование ранее взятого зарплатного кредита под 0%. Если предприятие сохранит 90% персонала, новый кредит и проценты будут полностью списаны. Если работать продолжат не менее 80% персонала, будет списана половина кредита и проценты.

Будут полностью списаны налоги за второй квартал 2020 года для пострадавших предприятий, малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, а также социально ориентированных НКО. Уплачивать во втором полугодии им придется только НДС.

Защита стариков

Отдельно президент обратился к гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. Для них сохраняется режим повышенной безопасности.

""Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми, внуками. Но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса", - подчеркнул российский лидер.

К моменту написания обзора, в России было зафиксировано боле 220 тысяч случаев заболевания COVID-19, скончались более 2 000 человек, выздоровели — почти 40 тысяч.

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