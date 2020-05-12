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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров прокомментировал ситуацию с пандемией СOVID-19 в ЕС

МИД РФ
Россия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200512/30226382/Lavrov-prokommentiroval-situatsiyu-s-pandemiey-SOVID-19-v-Evrosoyuze.html

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что РФ оказывает помощь странам Евросоюза, которые нуждаются в такой поддержке.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Российские официальные лица никогда не выступали с заявлениями о том, что Европейский союз не в состоянии справиться с пандемией коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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© Photo : Miroslav Rotari.
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"Я не припомню ни одного заявления официальных лиц РФ о том, что Евросоюз каким-то образом оказался неадекватен для того, чтобы справляться с пандемией", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ, комментируя ситуацию с распространением COVID-19.

Глава МИД РФ отметил, что Москва "солидарна с Евросоюзом, как и со всеми другими странами".

"Мы оказываем помощь странам Евросоюза, которые заинтересованы в этой помощи. И мы принимаем помощь от зарубежных стран, в том числе готовы ее принимать и от членов Евросоюза, и от Соединенных Штатов уже принимаем, как вы знаете", — напомнил Лавров.

В апреле Россия направила транспортный самолет Ан-124-100 ВКС РФ с десятками тонн средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования в охваченные эпидемией коронавируса США. Договоренность об этом была достигнута между президентами России и США и предусматривала возможность предоставления ответной помощи в случае необходимости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более четырех миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.

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