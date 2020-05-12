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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретаря президента России госпитализировали с коронавирусом

© Sputnik / Сергей Гунеев
Россия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200512/30226501/pescov-coronavirus.html

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков находится в больнице с диагнозом коронавирус нового типа.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом нового типа, сообщает РИА Новости.

В настоящее время Песков находится в больнице. Госпитализацию представитель российского лидера подтвердил лично.

Позже о заражении Пескова коронавирусом объявил российский журналист Владимир Соловьев.

​Напомним, слухи о возможном заражении пресс-секретаря президента России появились в конце марта. Представитель Кремля присутствовал на дне рождении сестры продюсера Игоря Крутого, куда приезжал зараженный коронавирусом народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Тогда Песков подчеркнул, что с Лещенко ни пересекался.

Ранее в больницу с коронавирусом попал премьер-министр России Михаил Мишустин. О заболевании главы правительства стало известно 30 апреля.

Во время онлайн-совещания правительства Мишустин доложил Путину, что его тесты на коронавирус показали положительный результат.

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