Провокаторов, пытавшихся сорвать "Бессмертный полк-онлайн", накажут

Платформа онлайн-шествия выстояла перед несколькими хакерскими атаками, которые 9 мая пытались вывести из строя страницу проекта.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Подробности реализации проекта "Бессмертный полк онлайн" были представлены во вторник в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Акция Бессмертного полка России оказалась очень востребованной – было получено порядка 3 миллионов заявок на участие в онлайн-шествии.

Несмотря на очевидный успех проекта, нашлись и те, кто своими усилиями преднамеренно пытался помешать шествию. Организаторы столкнулись и с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.

О том, как проходила модерация, и с каким контентом пришлось столкнуться, рассказала председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

"В ходе модерации волонтерами были зафиксированы и вопиющие случаи оскорбления подвига Советского народа. Так, вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей и, что самое ужасное, идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии. Добровольцами и профессиональными историками подобные заявки блокировались", - рассказала она.

Поскольку при размещении анкеты пользователи авторизуются через свои аккаунты в социальных сетях, специалисты по кибербезопасности смогли выявить и заблокировать пользователей, пытавшихся разместить деструктивный контент. Как установила служба кибербезопасности, с более 500 ip-адресов атаки в виде размещения фотографий нацистов и военных преступников были постоянными на протяжении нескольких часов, что говорит об их преднамеренном характере.

Организаторы проекта возмущены действиями людей, которые покусились на святое, разместив в победный строй ветеранов Великой Отечественной войны портреты идеологов и вождей нацистской армии.

"Мы не оставим безнаказанными эти попытки омрачить праздник Великой Победы в день ее 75-летия и все собранными нами материалы передаем в следственный комитет для организации процессуальной проверки", - заявил руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

Платформа онлайн-шествия также выстояла перед несколькими хакерскими атаками. Особенно кощунственно со стороны злоумышленников было попытаться вывести из строя страницу "Бессмертного полка онлайн" в святую дату – 9 мая. Было произведено свыше 9 миллионов запросов к сайту, мощность атаки составила 18 500 запросов в секунду. В результате этих действий были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера – сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга. Для пользователей доступ к сайту оказался значительно затруднен.

Тем не менее, служба безопасности смогла наладить процесс, а также отследить лиц, пытавшихся помешать онлайн-шествию. Для атаки использовалось 646 уникальных IP адреса. 64% серверов, участвовавших в DDOS-атаке, расположены на территории европейский стран, 27% - на территории Северной Америки, 3% - в Азии.

Работа службы безопасности и модерация анкет продолжается - все волонтеры прошли предварительное обучение по материалам подготовленным деканом факультета архивного дела Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, председателем Общественного Совета Главного архивного управления города Москвы, заместителем руководителя Дирекции Года памяти и славы Еленой Малышевой.

"Прежде всего, историки приняли участие в создании исторического контента для обучающей программы для волонтеров Победы. Внимание в образовательном блоке обращалось на визуальные аспекты – персонализация, форма, награды, знаки отличия, так и на содержательной стороне. Таким образом, пройдя соответствующую историческую подготовку, волонтеры Победы выступали не техническими исполнителями при модерировании, а настоящими хранителями исторической памяти", - отметила Елена Петровна.

Само шествие продолжается и будет идти до последней загруженной анкеты

на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка www.polk.press, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники и в онлайн-кинотеатре "Okko". Ее посмотрело уже более 12,5 миллионов человек.

"Это серьезное и важное достижение, которое показывает, насколько важно людям в День Победы отдать дань уважения своим дедам и прадедам, не жалевшим себя ради нашего мирного будущего. Наш онлайн-проект был организован в короткие сроки и за это время почти 3 миллиона человек со всего мира заполнили анкеты. Многие пользователи заполняли не одну и даже не две анкеты, чтобы в строю Бессмертного полка прошагали все их родственники, внесшие вклад в Великую Победу. Особенно подчеркну, что трансляция будет идти до последней загруженной фотографии", - рассказала сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Уже более 600 000 участников акции получили электронные письма с указанием времени показа профилей своих ветеранов. Рассылка уведомлений продолжается по мере формирования видеоряда. Пользователям, заполнившим профили своих ветеранов через ВКонтакте и Одноклассники, уведомления будут отправлены через социальные сети.

В случае, если не получается подключиться к трансляции в указанное время, на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru предусмотрена возможность вернуться к нужному дню и часу, чтобы увидеть своих героев на Красной площади.

Также на пресс-конференции прозвучала благодарность в адрес партнеров проекта, разработавших онлайн-платформу для сбора анкет на сайте и в социальных сетях - ПАО Сбербанк и Mail.ruGroup.

Организаторы поблагодарили и партнеров, рассказавших о деталях участия в проекте на своих ресурсах - главным информационным партнером проекта стал издательский дом "Аргументы и факты", официальным информационным партнером в странах Ближнего зарубежья - Международное агентство Sputnik. Также многое рассказали об онлайн-шествии постоянные партнеры Бессмертного полка России МИА "Россия сегодня", информационное агентство ТАСС и операторы мобильной связи Теле 2 и Мегафон.

Отдельное спасибо организаторы онлайн-шествия сказали всем компаниям, которые смогли разместить трансляцию шествия на медиаэкранах и медиафасадах зданий по всей стране.

Организаторы проекта "Бессмертный полк онлайн" Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России", партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы", главным информационным партнером – издательский дом "Аргументы и факты", официальный информационный партнер в странах Ближнего зарубежья - Международное агентство Sputnik.

Информационные партнеры: МИА "Россия Сегодня", информационное агентство ТАСС, операторы сотовой связи Мегафон и Tele2, онлайн-кинотеатры "Okko", Море.тв, Ivi.ru, телеканалы СТС, Победа.

Модерацию заявок осуществляют Волонтеры Победы, историки Бессмертного полка России, Поискового движения России, ООД "Клубы исторической реконструкции России" – всего около 4000 человек.

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