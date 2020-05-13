Россия не вводила запреты для трудовых мигрантов из-за коронавируса

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что с российской стороны никаких изменений в подходе к использованию трудовой миграции в стране не предполагается.

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о трудовой миграции в России в период пандемии коронавируса.

Он подчеркнул, что власти страны не вводили никаких ограничений для мигрантов.

"Единственная группа лиц, которую в РФ хотели бы депортировать на родину – это мигранты, допустившие грубые нарушения режима своего пребывания в стране, однако их много", - уточнил Лавров на пресс-конференции по итогам видео-встречи глав МИД ШОС.

Он добавил, что компетентные органы постепенно отправляют нарушителей на родину.

Лавров также сообщил, что с российской стороны никаких изменений в подходе к использованию трудовой миграции в стране не предполагается.

Напомним, ранее мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что многие мигранты не уехали из России на родину в пандемию в связи с закрытием границ.

Однако он отметил, что с 12 мая в Москве начнут работать стройки и многие промышленные предприятия, куда снова могут пойти трудиться мигранты.

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