Столетняя россиянка победила COVID-19 и выписалась из больницы

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Столетняя жительница России стала первым в стране пациентом такого возраста, излечившимся от COVID-19, сообщает пресс-служба центра Федерального медико-биологическое агентства РФ. Женщина находилась на на плановом лечении в больнице, где ее соседка по палате оказалась с положительным тестом на коронавирус.
В Центр мозга и нейротехнологий женщина поступила с уже диагностированным коронавирусом и соответствующей симптоматикой, где проходила консервативную комплексную терапию.
В среду, 13 мая, в день своего 100-летия, Пелагея Пояркова была выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией. Врачи и медперсонал Центра поздравили Пелагею Михайловну с юбилеем и выздоровлением, пожелав крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.
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Пелагея Пояркова родилась в Москве. В Великую Отечественную войну она потеряла мужа, осталась одна с грудным ребенком. Сегодня она живет вместе с дочкой и зятем.
Пандемии коронавирусной инфекции подверглось большинство стран мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире заразились более 4,2 миллиона человек, свыше 280 тысяч погибли.
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