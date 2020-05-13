Столетняя россиянка победила COVID-19 и выписалась из больницы

Врачи и медперсонал поздравили Пелагею Пояркову с юбилеем и выздоровлением, пожелав крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Столетняя жительница России стала первым в стране пациентом такого возраста, излечившимся от COVID-19, сообщает пресс-служба центра Федерального медико-биологическое агентства РФ. Женщина находилась на на плановом лечении в больнице, где ее соседка по палате оказалась с положительным тестом на коронавирус.

В Центр мозга и нейротехнологий женщина поступила с уже диагностированным коронавирусом и соответствующей симптоматикой, где проходила консервативную комплексную терапию.

В среду, 13 мая, в день своего 100-летия, Пелагея Пояркова была выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией. Врачи и медперсонал Центра поздравили Пелагею Михайловну с юбилеем и выздоровлением, пожелав крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.

View this post on Instagram A post shared by ФМБА России (@fmba_of_russia) on May 13, 2020 at 4:13am PDT

Пелагея Пояркова родилась в Москве. В Великую Отечественную войну она потеряла мужа, осталась одна с грудным ребенком. Сегодня она живет вместе с дочкой и зятем.

Пандемии коронавирусной инфекции подверглось большинство стран мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире заразились более 4,2 миллиона человек, свыше 280 тысяч погибли.

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