Захарова ответила на выпады западных СМИ о дискриминации мигрантов в России

Дипломат отметила, что Россия приняла ряд мер, направленных не только на поддержку собственных граждан, но и иностранных трудящихся, оказавшихся заложниками пандемии.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на сообщения зарубежных масс-медиа о дискриминации трудовых мигрантов в стране.

Ранее западные СМИ передали, что в России дискриминируют трудовых мигрантов, из-за нежелания правительства оказывать им поддержку в период пандемии коронавиурса нового типа.

Выступая на брифинге в четверг, Захарова опровергла эту информацию, назвав ее фейком.

Она напомнила, что 18 апреля текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с распространением COVID-19. В связи с этим, по ее словам, в России для иностранных граждан созданы оптимальные условия, чтобы пережить пандемию и не потерять в доходах.

"Для трудовых мигрантов из государств-участников СНГ и ЕАЭС предусматривается ряд социальных гарантий, в том числе оказание содействия в получении бесплатной экстренной и неотложной медицинской помощи. Отдельно обращаю внимание на то, что значительная часть трудовых на протяжении всего карантина была задействована на объектах критичной инфраструктуры, в том числе на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, которые не прекращали свою деятельность в период введенных в России ограничительных мер", - заявила представитель МИД РФ.

Захарова также указала, что органам правопорядка было предписано воздержаться от мер воздействия по отношению к иностранным гражданам, таких как выдворение за административные правонарушения, депортацию.

"Проводится разъяснительная работа о необходимости урегулировании своего правового положения в России. Наша страна подходит к этим вопросам внимательно, гибко, с учетом всех обстоятельств", - добавила она.

Захарова уточнила, для трудовых мигрантов стран СНГ и ЕАЭС предусматривается ряд социальных гарантий, в том числе, оказание содействия в получении бесплатной экстренной и неотложной медпомощи.

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