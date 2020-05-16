В России начались испытания новейшей атомной субмарины

"Князь Владимир" построили по усовершенствованному проекту "Борей-А", подлодка оснащена комплексом межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и современным торпедным оружием.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" приступил к подводным испытаниям в субботу, сообщили в пресс-службе Северного флота России.

Там напомнили, что основную часть испытаний, в том числе ракетные и подводные стрельбы, подлодка прошла в конце 2019 года.

"Князь Владимир" построили по усовершенствованному проекту "Борей-А". Субмарину спустили на воду в 2017 году.

Она относится к четвертому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России.

Северный флот отмечает, что от крейсеров проекта 955 модернизированные подлодки отличаются обводами корпуса, низкой шумностью, улучшенной системой управления. Корабль вооружён комплексом межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и современным торпедным оружием.

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