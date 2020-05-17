В России зафиксирована остановка прироста числа зараженных COVID-19

В России выявлено за весь период пандемии 281 752 заболевших коронавирусом, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Прирост числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России остановился, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью", - сказала Попова в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 24".

По ее словам, чтобы избежать риск заболевания коронавирусом, меры предосторожности нужно будет соблюдать и летом. Она подчеркнула, что большинство россиян не заболели COVID-19, потому что не нарушали правила.

Попова также отметила, что меры не будут ужесточаться, если все продолжат соблюдать меры предосторожности без исключений.

Согласно данным оперштаба от 17 мая, коронавирус выявлен у 281,7 тысячи граждан России.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что летальность от коронавирусной инфекции в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру.

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