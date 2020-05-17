Голикова пояснила, почему России невыгодно занижать данные по коронавирусу

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала причину, почему в стране не станут занижать данные по коронавирусу.

КИШИНЕВ 17 мая — Sputnik. Лечебным заведениям в России невыгодно занижать данные по заражению коронавирусом, а также переиначивать статистику смертности пациентов. Об этом заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, это связано с тарифами на лечение больных коронавирусом.

"Не надо даже думать, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть COVID. Это совсем не про наших врачей, это я вам могу точно сказать", — сказала вице-премьер в эфире телеканала "Россия 1".

Голикова напомнила, что лечение COVID-19 оплачивается за счет средств обязательного медицинского страхования, и у каждого региона есть свой тариф.

"Он включает зарплату медперсонала, лекарства и расходные материалы", - уточнила она.

Вице-премьер отметила, что медучреждения заинтересованы диагностировании коронавируса из-за объема поступления денег из Фонда обязательного медицинского страхования.

"У нас достаточно большой тариф по лечению COVID. Он больше, чем тарифы по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям. И даже если брать экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше COVID", - пояснила зампред правительства.

В России один из самых низких показателей смертности от коронавируса. На сегодняшний день заболевание унесло жизни порядка 2,6 тысячи пациентов. Ранее Голикова заявила, что летальность от коронавируса в стране в среднем в 7,4 раза ниже, чем во всем мире.

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