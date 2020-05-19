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Медики в защитных костюмах. Ситуация в России в связи с коронаворусом.

Свет в конце тоннеля: когда в России закончится пандемия

© Sputnik / Kirill Kallinikov
Россия
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1119)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200519/30294802/svet-v-kontse-tonnelya-kogda-v-russia-zakonchitsya-pandemiya-koronavirusa.html

Окончание распространения коронавирусной инфекции, по словам эксперта, будет только тогда, когда совсем перестанет расти число заболевших.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Биолог из Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева полагает, что пандемия коронавируса закончится в в Рссии не раньше августа, передает "Парламентская газета". 

Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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По прогнозу ученого, это самый ранний срок, но при условии, что границы на въезд и выезд из страны останутся закрытыми.

Окончание распространения коронавирусной инфекции, по словам биолога, будет только тогда, когда совсем перестанет расти число заболевших. В России, это случится не раньше августа.

Молдогазиева отметила, что и в Европе сейчас не конец пандемии. На данный момент только в Германии и Франции снижается количество активных случаев заражения.

В целом эпидемию можно считать оконченной только спустя 4-6 недель после того, как будет зафиксирован последний случай заражения.

При этом биолог подчеркнула, что заболевание, вызванное коронавирусом, имеет длительный характер.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1119)

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