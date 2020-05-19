Свет в конце тоннеля: когда в России закончится пандемия

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Биолог из Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева полагает, что пандемия коронавируса закончится в в Рссии не раньше августа, передает "Парламентская газета".
По прогнозу ученого, это самый ранний срок, но при условии, что границы на въезд и выезд из страны останутся закрытыми.
Окончание распространения коронавирусной инфекции, по словам биолога, будет только тогда, когда совсем перестанет расти число заболевших. В России, это случится не раньше августа.
Молдогазиева отметила, что и в Европе сейчас не конец пандемии. На данный момент только в Германии и Франции снижается количество активных случаев заражения.
В целом эпидемию можно считать оконченной только спустя 4-6 недель после того, как будет зафиксирован последний случай заражения.
При этом биолог подчеркнула, что заболевание, вызванное коронавирусом, имеет длительный характер.
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