Свет в конце тоннеля: когда в России закончится пандемия

Окончание распространения коронавирусной инфекции, по словам эксперта, будет только тогда, когда совсем перестанет расти число заболевших.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Биолог из Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева полагает, что пандемия коронавируса закончится в в Рссии не раньше августа, передает "Парламентская газета".

По прогнозу ученого, это самый ранний срок, но при условии, что границы на въезд и выезд из страны останутся закрытыми.

Окончание распространения коронавирусной инфекции, по словам биолога, будет только тогда, когда совсем перестанет расти число заболевших. В России, это случится не раньше августа.

Молдогазиева отметила, что и в Европе сейчас не конец пандемии. На данный момент только в Германии и Франции снижается количество активных случаев заражения.

В целом эпидемию можно считать оконченной только спустя 4-6 недель после того, как будет зафиксирован последний случай заражения.

При этом биолог подчеркнула, что заболевание, вызванное коронавирусом, имеет длительный характер.

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