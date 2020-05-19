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Российский премьер возвращается к своим обязанностям

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Россия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200519/30296187/Rossiysiy-premer-vozvraschaetsya-k-svoim-obyazannostyam-.html

Глава правительства РФ Михаил Мишустин, который находился в больнице с коронавирусом, вернулся к исполнению своих обязанностей главы кабмина, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ, который признает утратившим силу документ о назначении вице-премьера Андрея Белоусова И.О. российского премьера.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Это означает, что Михаил Мишустин, ранее заболевший COVID-19, возвращается к своим обязанностям.

О болезни премьер-министра стало известно в конце апреля. Однако даже находясь в медучреждении, Мишустин не прекратил свою работу — за это время он провел несколько совещаний в формате видео-конференц-связи. Ранее отмечалось, что он идет на поправку и в скором времени может быть выписан из больницы.

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