Россия стала в 2,5 раза чаще выдавать гражданство

Если текущие темпы выдачи паспортов иностранцам сохранятся на протяжении всего 2020 года, то итоговая цифра станет рекордной.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. За первые четыре месяца 2020 года Россия выдала гражданство свыше 161,1 тысячи человек, говорится в отчете Министерства внутренних дел страны.

При этом в аналогичный период прошлого года российское гражданство получили только 63,2 тысячи иностранцев.

Таким образом, в начале 2020-го Россия предоставила в 2,5 раза чаще гражданства, чем в январе-апреле 2019-го.

Выдача российских паспортов иностранным гражданам непрерывно растет с 2017-го. Отмечается, что при сохранении текущих темпов 2020-й может стать рекордным по количеству выданных документом.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий приехавшим в страну получать гражданство без отказа от иностранного. До этого разрешения иностранцам во время подачи заявления на российский паспорт приходилось подтверждать обращение в уполномоченные органы своей страны для отказа от гражданства.

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