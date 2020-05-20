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Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в АПК. 20 мая 2020.

Путин о российском АПК в период пандемии: сохранить динамику, помочь аграриям

© Sputnik / Алексей Никольский
Россия
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1121)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200520/30310360/putin-o-rossiyskom-apk-v-period-pandemii-sokhranit-dinamiku-pomoch-agrariyam.html

Глава государства провел совещание в режиме видеоконференции по поддержке агропромышленного комплекса в условиях распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Россия полностью обеспечивает себя продовольствием, виды на урожай в этом году хорошие, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

"Сбор зерновых в России 6 лет подряд превышает 100 миллионов тонн. В этом году  у нас также хорошие виды на урожай... Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций", - сказал глава государства.

Встреча Путина с волонтерами.
© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин: мы вместе, эпидемия будет побеждена, в том числе благодаря волонтерам
По его словам, сегодня в непростых условиях важно сохранить набранную динамику в агропромышленном комплексе, уверенность аграриев в стабильной работе, устойчивость операционных связей отрасли.

"Нужно надежно обеспечить собственный внутренний рынок и оценить, использовать те возможности, которые открываются сейчас для наших компаний, включая, конечно, экспорт продукции", - добавил Путин.

Российский лидер уверен, что для развития сельского хозяйства надо активно использовать отраслевую науку.

Аграрно-промышленный комплекс в меньшей степени, чем другие отрасли, пострадал из-за ограничений в связи с эпидемией коронавируса, но и здесь есть риски снижения доходов.

"Сейчас, когда в разгаре сезонные весенне-полевые работы, особенно важно поддержать российских аграриев, трудовые коллективы, обеспечить ритмичность деятельности сельскохозяйственных предприятий, чтобы у них были ресурсы на приобретение топлива, удобрений, на закупку и переработку сырья", - подытожил президент.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1121)

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