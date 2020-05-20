Путин о российском АПК в период пандемии: сохранить динамику, помочь аграриям

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Россия полностью обеспечивает себя продовольствием, виды на урожай в этом году хорошие, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
"Сбор зерновых в России 6 лет подряд превышает 100 миллионов тонн. В этом году у нас также хорошие виды на урожай... Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций", - сказал глава государства.
"Нужно надежно обеспечить собственный внутренний рынок и оценить, использовать те возможности, которые открываются сейчас для наших компаний, включая, конечно, экспорт продукции", - добавил Путин.
Российский лидер уверен, что для развития сельского хозяйства надо активно использовать отраслевую науку.
Аграрно-промышленный комплекс в меньшей степени, чем другие отрасли, пострадал из-за ограничений в связи с эпидемией коронавируса, но и здесь есть риски снижения доходов.
"Сейчас, когда в разгаре сезонные весенне-полевые работы, особенно важно поддержать российских аграриев, трудовые коллективы, обеспечить ритмичность деятельности сельскохозяйственных предприятий, чтобы у них были ресурсы на приобретение топлива, удобрений, на закупку и переработку сырья", - подытожил президент.
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